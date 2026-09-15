Spojler alert! U vilu stigle dvije nove bombshellice i odmah pomrsile račune: 'Dečki će prvo pasti na moj izgled!'

Taman kad se činilo da su se strasti u vili 'Love Island Adria' smirile, a postojeći parovi učvrstili svoje odnose, produkcija je odlučila unijeti potpuni kaos. Tajni izazov s poljupcima na slijepo poslužio je kao uvod u najveće iznenađenje dosad - dolazak dviju novih natjecateljica koje su spremne pomrsiti račune svima.

Večer je započela naizgled bezazlenom igrom. Djevojke su, s povezima preko očiju, dobile zadatak poljubiti dečka po izboru, ali pod uvjetom da to ne bude njihov trenutni partner. Cilj je bio otkriti postoje li tajne simpatije, no pravi šok uslijedio je na samom kraju.

Voditeljica je otkrila da posljednja dva poljupca koja su dečki dobili nisu stigla od poznatih stanarki vile, već od dviju novih djevojaka koje su potajno ušle i sudjelovale u izazovu. Pred zbunjene otočane stupile su 25-godišnja Alja iz Slovenije i 28-godišnja Marija Tereza s Pelješca.