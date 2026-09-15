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Love Island Adria

Spojler alert! U vilu stigle dvije nove bombshellice i odmah pomrsile račune: 'Dečki će prvo pasti na moj izgled!'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
15.09.2026 22:00

Taman kad se činilo da su se strasti u vili 'Love Island Adria' smirile, a postojeći parovi učvrstili svoje odnose, produkcija je odlučila unijeti potpuni kaos. Tajni izazov s poljupcima na slijepo poslužio je kao uvod u najveće iznenađenje dosad - dolazak dviju novih natjecateljica koje su spremne pomrsiti račune svima.

Igra poljubaca s tajnim obratom

Večer je započela naizgled bezazlenom igrom. Djevojke su, s povezima preko očiju, dobile zadatak poljubiti dečka po izboru, ali pod uvjetom da to ne bude njihov trenutni partner. Cilj je bio otkriti postoje li tajne simpatije, no pravi šok uslijedio je na samom kraju.

Voditeljica je otkrila da posljednja dva poljupca koja su dečki dobili nisu stigla od poznatih stanarki vile, već od dviju novih djevojaka koje su potajno ušle i sudjelovale u izazovu. Pred zbunjene otočane stupile su 25-godišnja Alja iz Slovenije i 28-godišnja Marija Tereza s Pelješca.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Samouvjerene, odvažne i spremne na sve

Nove bombshellice nisu gubile vrijeme i odmah su jasno pokazale kakve su im namjere. Marija Tereza samouvjereno je izjavila: "Mislim da će dečki prvo pasti na moj izgled, a onda, naravno, na moju energiju."

S druge strane, Alja sebe opisuje kao "najmoćniji bombshell koji upravo ulazi", dajući do znanja da se ne planira povući ni pred kim. Nakon kratkog upoznavanja, dobile su moć izabrati po jednog dečka s kojim žele otići na spoj, a njihovi odabiri izravno su ugrozili dva naizgled najstabilnija para u vili.

Dragana, Love Island Adria
Dragana, Love Island Adria FOTO: Voyo

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love island adria voyohr rtlhr
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