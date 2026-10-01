'Stavlja rumenilo i bronzer!': Cure o Gašperu otkrile njegovu tajnu rutinu

Rasprava o muškoj higijeni brzo je prešla na dekorativnu kozmetiku pred kamerama. Cure su bez ustručavanja otkrile sve o Gašperovoj bogatoj jutarnjoj rutini. Luka je kroz smijeh priznao kako je sretan što se budi prije njega jer ne mora gledati proces nanošenja svih mogućih krema na lice.
No, kreme su tek lagano zagrijavanje! Isplivalo je da Gašper redovito koristi korektor, pa čak i bronzer te rumenilo! Lara ga je pred svima bez dlake na jeziku proglasila apsolutnim pobjednikom vile:
"Gašper je najveća kraljica i princeza jer ima kompleksniju rutinu njege lica od mnogih cura!"
Gdje je granica? Stefanov uređaj za bradu i opasna depilacija
I dok pojedine cure podržavaju to što dečki paze na ten pred kamerama, neke su jasno povukle crvenu liniju. Podržavaju brigu o sebi, ali priznaju da je neprihvatljivo da muškarac provodi više vremena pred ogledalom od njih samih, a kamoli da imaju više šminke na licu!
Tema se ubrzo proširila i na ostatak tijela. Pala je žestoka rasprava o depilaciji muških nogu, gdje su se cure složile da preferiraju urednost bez pretjerivanja, a kao šampion preciznosti spomenut je i Stefan lik navodno koristi posebne aparate kako bi mu kutovi brade uvijek bili geometrijski savršeni!
Kako izgledaju dečki kad misle da ih nitko ne gleda i tko će zbog previše šminke dobiti 'turn off' na idućem spajanju? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.