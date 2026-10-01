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'Stavlja rumenilo i bronzer!': Cure o Gašperu otkrile njegovu tajnu rutinu

Dok su dečki mislili da cure pretresaju tko je s kim uspostavio bolju kemiju, na dnevni red došle su njihove kupaonske navike a jedan je natjecatelj od cura dobio titulu o kojoj će se još dugo pričati!

RTL.hr
01.10.2026 09:00

Rasprava o muškoj higijeni brzo je prešla na dekorativnu kozmetiku pred kamerama. Cure su bez ustručavanja otkrile sve o Gašperovoj bogatoj jutarnjoj rutini. Luka je kroz smijeh priznao kako je sretan što se budi prije njega jer ne mora gledati proces nanošenja svih mogućih krema na lice.

No, kreme su tek lagano zagrijavanje! Isplivalo je da Gašper redovito koristi korektor, pa čak i bronzer te rumenilo! Lara ga je pred svima bez dlake na jeziku proglasila apsolutnim pobjednikom vile:

"Gašper je najveća kraljica i princeza jer ima kompleksniju rutinu njege lica od mnogih cura!"

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gdje je granica? Stefanov uređaj za bradu i opasna depilacija

I dok pojedine cure podržavaju to što dečki paze na ten pred kamerama, neke su jasno povukle crvenu liniju. Podržavaju brigu o sebi, ali priznaju da je neprihvatljivo da muškarac provodi više vremena pred ogledalom od njih samih, a kamoli da imaju više šminke na licu!

Tema se ubrzo proširila i na ostatak tijela. Pala je žestoka rasprava o depilaciji muških nogu, gdje su se cure složile da preferiraju urednost bez pretjerivanja, a kao šampion preciznosti spomenut je i Stefan lik navodno koristi posebne aparate kako bi mu kutovi brade uvijek bili geometrijski savršeni!

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