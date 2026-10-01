'Stavlja rumenilo i bronzer!': Cure o Gašperu otkrile njegovu tajnu rutinu

Rasprava o muškoj higijeni brzo je prešla na dekorativnu kozmetiku pred kamerama. Cure su bez ustručavanja otkrile sve o Gašperovoj bogatoj jutarnjoj rutini. Luka je kroz smijeh priznao kako je sretan što se budi prije njega jer ne mora gledati proces nanošenja svih mogućih krema na lice.

No, kreme su tek lagano zagrijavanje! Isplivalo je da Gašper redovito koristi korektor, pa čak i bronzer te rumenilo! Lara ga je pred svima bez dlake na jeziku proglasila apsolutnim pobjednikom vile:

"Gašper je najveća kraljica i princeza jer ima kompleksniju rutinu njege lica od mnogih cura!"