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Love Island Adria

Stigla je nova 'Bombaškoljka': Anamarija i Nikola priznali zašto su odmah kliknuli i otkrili na čemu su sada

Par koji se spojio u prvoj sezoni 'Love Island Adria' gostovao je u Voyo showu 'Bombaškoljka', gdje su bez cenzure progovorili o gorućim situacijama iz vile, bivšim nesuglasicama i planovima za vanjski svijet

RTL.hr
09.11.2026 11:00

Kamere u vili na Tenerifeu su se ugasile, ali uzbuđenje oko omiljenog regionalnog hit showa ne jenjava. U novoj epizodi ekskluzivne Voyo emisiji 'Bombaškoljka', koju vodi glavni urednik platforme Nikola Grgić, gostovali su Anamarija i Nikola. Par koji je svoju romansu započeo pod budnim okom javnosti ovoga je puta otvorio dušu o svemu što se događalo iza kulisa, ne štedeći pritom ni bivše islandere.

Posebno zanimljiv dio emisije bio je osvrt na odnose s ostalim islanderima. Nikola se dotaknuo svojih turbulentnih situacija s Aljom i Alisom, dok je Anamarija bez dlake na jeziku komentirala dinamiku između Gašpera i Mili, ali i progovorila o svom bivšem odnosu s Gašperom.

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nikola bez filtera o Alji i odnosu s Gašperom

Tijekom razgovora u studiju, Nikola se osvrnuo na svoj mini skandal s Gašperom, ali i na brojne sporne situacije i trzavice koje su ga pratile s Aljom tijekom boravka u vili.

Komentirajući taj odnos, Nikola je bio iznimno jasan:

"Potpuno smo dvije različite osobe i nemamo ništa zajedničko. Priča je započela prilično površno i tako je i završila. Tek kada ti se stvari slegnu, shvatiš kakva je netko osoba. U svakom slučaju, nismo jedno za drugo."

Osvrnuo se i na širu dinamiku unutar grupe, posebno komentirajući simpatije i rasplete koji su uslijedili s drugim parovima:

"Bilo je sasvim očigledno da će Gašper zapeti za Anju. Meni je u cijeloj priči bilo žao Mili jer znam kakva je. Poslije se zaista napatila, ali mi je drago što se izborila s tim i dala sebi šansu da upozna Luku."

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Privukla ga na prvu: "Zreo razgovor bio mi je presudan"

Iako su u vilu ušli svatko sa svojim planovima, Nikola i Anamarija otkrili su kako su presudni trenuci njihove povezanosti započeli uz samo jedan pogled i iskrenu komunikaciju.

"Imali smo taj neki kontakt očima čim je ušla u vilu. Istu večer smo popričali, a već sutradan je sve kliknulo," prisjetio se Nikola.

Odgovarajući na pitanje što ju je kod Nikole najviše privuklo, Anamarija je priznala da joj je njegova zrelost bila ključna:

"Privuklo me to što je zreo. Trebao mi je zreo razgovor s osobom i odmah sam na početku shvatila da mi se sviđa. I definitivno nisam pogriješila."

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Uz brojna druga priznanja, smijeh i razotkrivanje tajni koje gledatelji nisu u potpunosti vidjeli na malim ekranima, Nikola i Anamarija dokazali su da njihova veza u vanjskom svijetu ima čvrste temelje. 

Sve detalje ove sočne epizode 'Bombaškoljke' pogledajte odmah na platformi Voyo!

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