Anthony je jasno dao do znanja da su njih dvoje sada zajedno, dok je Alja priznala kako je s njim u fazi dejtanja te da su njezine emocije od samog početka bile snažnije nego što je to bila spremna naglas reći.

"Osjećaji koje sam imala prema Anthonyju od samog početka su bili jači od toga što sam jednostavno govorila. Nisam si htjela priznati da mi se netko baš, baš jako sviđa. Kad sam si to priznala i kad sam bila s tim okej, desilo se", ispričala je Alja. Dodala je i što ju je kod njega odmah privuklo: "Kod Anthonyja je privlačno možda to da mi se na početku odmah otvorio, ja na njega nisam gledala kao da je igrač, osjetila sam da je iskren – možda neke osobe to ne bi htjele čuti. Ja mislim da sam ja ista, i jer je zgodan."