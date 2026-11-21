Stigla je nova epizoda emisije Bombaškoljka, a novi gosti su Anthony i Alja koji su bez zadrške progovorili o svemu što se događalo nakon showa.
Od faze upoznavanja do iskrenih osjećaja
Anthony je jasno dao do znanja da su njih dvoje sada zajedno, dok je Alja priznala kako je s njim u fazi dejtanja te da su njezine emocije od samog početka bile snažnije nego što je to bila spremna naglas reći.
"Osjećaji koje sam imala prema Anthonyju od samog početka su bili jači od toga što sam jednostavno govorila. Nisam si htjela priznati da mi se netko baš, baš jako sviđa. Kad sam si to priznala i kad sam bila s tim okej, desilo se", ispričala je Alja. Dodala je i što ju je kod njega odmah privuklo: "Kod Anthonyja je privlačno možda to da mi se na početku odmah otvorio, ja na njega nisam gledala kao da je igrač, osjetila sam da je iskren – možda neke osobe to ne bi htjele čuti. Ja mislim da sam ja ista, i jer je zgodan."
Osvrt na Laru, drame i bivše sudionike
Razgovor se prirodno prebacio i na ranije odnose, drame, pobjednike te bivše sudionike iz showa, pri čemu se Anthony osvrnuo i na svoj odnos s Larom.
"Nakon tri tjedna naš odnos je samo stagnirao, znači samo drama i drama i problemi s obje strane i ja mislim da dođeš do poante di ili forsiraš nešto ili priznaš da se neće desiti", iskreno je komentirao Anthony.
Dok se osvrću na prošlost, drame i sve što je obilježilo njihovo putovanje, Alja i Anthony jasno pokazuju u kojem smjeru ide njihova priča.
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