Stigli novi 'bombshelli' i odmah preoteli partnere: 'Islanderi su se previše opustili, vrijeme je da ih netko stavi u red!'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

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Mili i Gašper suočili su se s ozbiljnom krizom zbog njegova impulzivnog ponašanja i nedostatka pažnje nakon napetog glasanja. Iako se Gašper javno ispričao svima okupljenima u vili za svoj ispad objašnjavajući: "To što sam rekao u momentu impulzivno, sam se toliko naljutio da sam rekao nešto što nisam mislio ozbiljno", Mili je odlučila presjeći i ostati otvorena za upoznavanje drugih ljudi. "Sve skupa smatram da sam se previše dala u ovaj odnos... Zato ću sada da dam šansu svakom tko bude htio da me upozna", zaključila je Mili. Nije željela nastavljati odnos koji je od samog početka pokazivao znakove nestabilnosti.

icon-expand icon-close icon-close Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Slična priča odvila se i kod još jednog para. Lara i Anthony otvoreno su razgovarali i shvatili da im se odnos potpuno ugasio te da već danima slabo komuniciraju. Zaključili su da je najbolje pauzirati vezu bez ikakvog forsiranja, a Anthony je situaciju realno sažeo riječima: "Ponekad dođe do taj trenutak te vidiš da možda ne možemo da se skupimo. Previše smo drugačije osobe i to je okej".

Dolazak novih lica i brzi spojevi

Ukućanke su ubrzo dobile neočekivanu poruku o dolasku novih momaka. U vili su se pojavili Nikola, Toni i novi Luka, a Nikola je odmah po dolasku izjavio: "Čini mi se da su se islanderi previše opustili. Vrijeme je da ih netko stavi u red". Dok su stari momci provodili vrijeme na terenu bezuspješno pokušavajući igrati golf, novi sudionici su preuzeli inicijativu. Odmah su krenuli na brze spojeve s djevojkama kako bi se predstavili u najboljem svjetlu.

icon-expand Islanderi, Love Island Adria FOTO: Voyo

Spojevi su prošli izrazito dinamično i donijeli prve iskre. Najviše su se istaknule obostrane simpatije između Lare i Tonija.

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