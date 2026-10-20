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Love Island Adria

Stiglo upozorenje od produkcije 'Love Island Adria' za Tonija i Laru: 'Vaš opstanak ozbiljno je ugrožen!'

Odnosi u vili 'Love Island Adria' neprestano se stavljaju na kušnju, no jutro je za jedan par donijelo udarac kakav nisu mogli niti zamisliti!

RTL.hr
20.10.2026 22:00

Nakon što su Lara i Toni već neko vrijeme gazili po prilično klimavim nogama i otvoreno se distancirali jedan od drugoga, uslijedio je šokantan preokret koji je potpuno pretumbao situaciju na otoku.

Sve je počelo kada su spavali odvojeno dok je Lara ostala u krevetu, Toni je protekle dvije noći proveo spavajući na kauču, a zahlađenje među njima postalo je više nego očito svima u vili.

Lara, Luka, Love Island Adria
Lara, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Poruka koja je prekinula jutro i šokirala islanderice

Nakon još jedne noći provedene na razdvojenim lokacijama, Lari je na telefon stigla obavijest koja je u sekundi narušila ionako napetu atmosferu.

Lara je pismo prvo pročitala u ženskom društvu, a riječi iz poruke zatekle su sve prisutne:

"Lara i Toni, posljednja dva dana niste dijelili krevet, a pritom niste pokazali ni da radite na svom odnosu. Zbog toga, od ovog trenutka više niste u paru i vaš opstanak u vili je ugrožen", stajalo je u službenom upozorenju.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ovo nam uopće nije lako...'

Nakon što se oporavila od prvog šoka pred curama, Lara se spustila među ostale islandere kako bi lošu vijest priopćila i dečkima. Objava da više nisu službeni par izazvala je burne reakcije i nevjericu u vili, a ni Lara ni Toni nisu skrivali koliko ih je ovaj rasplet pogodio.

Iako je jaz među njima u posljednje vrijeme bivao sve veći, gubljenje statusa para i izravna opasnost od ispadanja teško su im pali. Oboje su pred kamerama priznali da im je novonastala situacija iznimno teška te da se nalaze pred najvećim izazovom od dolaska u show.

Hoće li ih ovaj iznenadni udarac natjerati da porade na svojim emocijama ili je ovo definitivni kraj za Laru i Tonija? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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