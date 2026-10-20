Stiglo upozorenje od produkcije 'Love Island Adria' za Tonija i Laru: 'Vaš opstanak ozbiljno je ugrožen!'

Nakon što su Lara i Toni već neko vrijeme gazili po prilično klimavim nogama i otvoreno se distancirali jedan od drugoga, uslijedio je šokantan preokret koji je potpuno pretumbao situaciju na otoku.
Sve je počelo kada su spavali odvojeno dok je Lara ostala u krevetu, Toni je protekle dvije noći proveo spavajući na kauču, a zahlađenje među njima postalo je više nego očito svima u vili.
Poruka koja je prekinula jutro i šokirala islanderice
Nakon još jedne noći provedene na razdvojenim lokacijama, Lari je na telefon stigla obavijest koja je u sekundi narušila ionako napetu atmosferu.
Lara je pismo prvo pročitala u ženskom društvu, a riječi iz poruke zatekle su sve prisutne:
"Lara i Toni, posljednja dva dana niste dijelili krevet, a pritom niste pokazali ni da radite na svom odnosu. Zbog toga, od ovog trenutka više niste u paru i vaš opstanak u vili je ugrožen", stajalo je u službenom upozorenju.
'Ovo nam uopće nije lako...'
Nakon što se oporavila od prvog šoka pred curama, Lara se spustila među ostale islandere kako bi lošu vijest priopćila i dečkima. Objava da više nisu službeni par izazvala je burne reakcije i nevjericu u vili, a ni Lara ni Toni nisu skrivali koliko ih je ovaj rasplet pogodio.
Iako je jaz među njima u posljednje vrijeme bivao sve veći, gubljenje statusa para i izravna opasnost od ispadanja teško su im pali. Oboje su pred kamerama priznali da im je novonastala situacija iznimno teška te da se nalaze pred najvećim izazovom od dolaska u show.
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