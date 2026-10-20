Stiglo upozorenje od produkcije 'Love Island Adria' za Tonija i Laru: 'Vaš opstanak ozbiljno je ugrožen!'

Odnosi u vili 'Love Island Adria' neprestano se stavljaju na kušnju, no jutro je za jedan par donijelo udarac kakav nisu mogli niti zamisliti!

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Nakon što su Lara i Toni već neko vrijeme gazili po prilično klimavim nogama i otvoreno se distancirali jedan od drugoga, uslijedio je šokantan preokret koji je potpuno pretumbao situaciju na otoku. Sve je počelo kada su spavali odvojeno dok je Lara ostala u krevetu, Toni je protekle dvije noći proveo spavajući na kauču, a zahlađenje među njima postalo je više nego očito svima u vili.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Poruka koja je prekinula jutro i šokirala islanderice

Nakon još jedne noći provedene na razdvojenim lokacijama, Lari je na telefon stigla obavijest koja je u sekundi narušila ionako napetu atmosferu. Lara je pismo prvo pročitala u ženskom društvu, a riječi iz poruke zatekle su sve prisutne: "Lara i Toni, posljednja dva dana niste dijelili krevet, a pritom niste pokazali ni da radite na svom odnosu. Zbog toga, od ovog trenutka više niste u paru i vaš opstanak u vili je ugrožen", stajalo je u službenom upozorenju.

icon-expand Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ovo nam uopće nije lako...'