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Love Island Adria

Stiže reality koji će zaludjeti regiju! 'Love Island Adria' donosi ljubav, dramu i nagradu od 50.000 eura

Najpopularniji i najviše komentirani reality format na svijetu konačno dobiva svoju regionalnu verziju. Ovog ljeta na platformu Voyo ekskluzivno stiže 'Love Island Adria', spektakularni projekt koji će u potpunosti transformirati televizijsku zabavu i spojiti gledatelje pred ekranima kroz autentične, iskrene emocije

RTL.hr
23.06.2026 22:00

Nakon što je osvojio publiku u više od 20 zemalja, globalni fenomen 'Love Island Adria' ujedinjuje Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju u zajedničkoj potrazi za pravom ljubavi.

Egzotična lokacija i izolacija na Tenerifima

Uzbudljiva avantura života odvija se u raskošnoj vili smještenoj pod vrelim suncem Tenerifa. Tamo će se useliti deset samaca iz cijele regije koji su spremni na sve - od neočekivanih obrata do suočavanja s opasnim "bombshellima" koji će testirati tek rođene veze. Potpuna izolacija od vanjskog svijeta jamči razvoj najdubljih i najiskrenijih osjećaja, a par koji pokaže najveću privrženost i ljubav kući odlazi s bogatom novčanom nagradom od 50 tisuća eura.

Da je riječ o potpuno prirodnim reakcijama bez ikakvih redateljskih intervencija, potvrđuje i kreativna producentica češke verzije formata, Kateřina Pavlík: "Sve je potpuno iskreno. Radimo sa stvarnim ljudima koji stvaraju prave konekcije, bez ikakvog scenarija ili umjetne produkcije. Upravo ta autentičnost pruža publici poseban doživljaj jer gledatelji proživljavaju svaku sekundu i svaku emociju skupa s natjecateljima."

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: RTL Danas

Gledatelji preuzimaju potpunu kontrolu putem aplikacije

Jedan od najvećih noviteta ove regionalne sezone je uvođenje napredne tehnologije koja publici daje ulogu kreatora sudbina unutar vile. Kako objašnjava Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria, gledatelji će imati moć izravno utjecati na sudbine parova:

"Ovo je prvi šou u kojem uvodimo pametnu aplikaciju putem koje će upravo publika odlučivati o tome tko s kim ide na spojeve. Primjerice, vama se može svidjeti jedan dečko, no ako gledatelji procijene da duboko u sebi gajite osjećaje prema nekom drugom, oni će vam omogućiti odlazak na spoj s tom osobom – pa čak i ako je ona u tom trenutku u vezi s nekim drugim na otoku."

Matej Lončarić
Matej Lončarić FOTO: RTL

Zabava se seli i na društvene mreže

Osim na streaming platformi Voyo, projekt će disati punim plućima i na digitalnim kanalima. Voditeljica digitalnog sadržaja, Valerija Marilović, otkrila je što sve publiku čeka na internetu:

"Ono što nas posebno veseli su zabavni izazovi ('challenges') koje korisnici obožavaju pratiti na TikToku, Instagramu i Facebooku. Uz to, pripremamo i brojne korisne savjete, poput trikova za šminkanje ili ideja kako se odjenuti u stilu Love Islanda."

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: RTL

Savjet iskusnih pobjednika: Kamere vide sve

Što točno očekuje natjecatelje u ovoj avanturi najbolje znaju oni koji su kroz nju već prošli. Pobjednici pete sezone Love Islanda, Jan i Patricia, poslali su jasnu poruku novim otočanima:

"Budite isključivo svoji. Tamo je nemoguće glumiti ili nositi maske jer vas kamere prate u stopu, cijeli dan i noć, i gledatelji će odmah prepoznati svaku neiskrenost. Otvorite svoj um i prepustite se svakom novom iskustvu."

Patricia i Jan, Love Island
Patricia i Jan, Love Island FOTO: RTL Danas

Sve detalje, ljubavne drame i uzbudljive zaplete ove regionalne senzacije moći ćete pratiti ekskluzivno na lokalnoj platformi Voyo, koja i ovim projektom potvrđuje status lidera u kreiranju originalnog sadržaja koji domaća publika obožava gledati i dijeliti.

rtl danas love island adria
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