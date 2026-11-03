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Love Island Adria

Što je Luka priznao svega nekoliko sati prije ulaska u vezu s Mili? 'Nisam još spreman...'

Dok je Mili islandericama oduševljeno priznavala da su na samom pragu veze, u muškom krugu vodili su se znatno oprezniji razgovori o budućnosti

RTL.hr
03.11.2026 09:00

Uzbuđenje u završnici showa Love Island Adria dosegnulo je vrhunac, a odnos Mili i Luke u samom je središtu pozornosti. Ipak, samo nekoliko sati prije nego što su pred svima službeno potvrdili svoju vezu i proslavili je poljupcem, u vili su se odvijale dvije potpuno različite priče.

Luka, Love Island Adria
Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Različite perspektive u isto poslijepodne

Dok je Mili izvan vile u ženskom društvu iskreno otkrila kako se osjeća presretno te da s Lukom stoji na pragu službene veze, Luka je u muškom društvu s Valentinom vodio znatno suzdržaniji i promišljeniji razgovor. Iako je emocija među njima neosporna, Luka je pokazao da teže donosi odluke pod pritiskom završnice showa.

Drina i Mili, Love Island Adria
Drina i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iskreni muški razgovor: Test vanjskog svijeta i velika priznanja

Tijekom poslijepodnevnog predaha, Valentin i Luka otvorili su karte i progovorili o tome u kojem smjeru idu njihovi odnosi u vili. Valentin ga je izravno upitao smatra li da bi se u ovom trenutku trebali službeno "zatvoriti", na što je Luka oprezno odgovorio pitanjem ima li uopće potrebe naglašavati da su zatvoreni kada je već nastupio finalni tjedan.

Razgovor se ubrzo prebacio na temu same veze, pri čemu je Luka otvoreno priznao svoje kočnice:

"Pa iskreno, spreman sam ući u vezu s njom, ali htio bih dati još malo vremena svemu. Ono što mi je najveći faktor jest vanjski svijet. Prošli smo test Love Islanda, ali trebamo proći test vanjskog svijeta", objasnio je Luka.

Kada ga je Valentin potom izravno upitao voli li je, Luka je ponudio odgovor koji je otkrio koliko ozbiljno shvaća te korake:

"Nisam još spreman to reći. To mi je jako, jako velika stvar. Prvo veza, pa onda 'volim te'."

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Povratak u vilu i preokret u večernjim satima

Iako je poslijepodne proveo u razmišljanju o izazovima koji ih čekaju izvan showa, situacija se potpuno promijenila kada se Mili vratila u vilu i s njim podijelila svoje emocije. Iskrena komunikacija i obostrana privlačnost ipak su prevagnule – Luka je ostavio suzdržanost po strani te su iste večeri pali poljupci i službeni dogovor da postaju cura i dečko.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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