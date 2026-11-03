Što je Luka priznao svega nekoliko sati prije ulaska u vezu s Mili? 'Nisam još spreman...'

Uzbuđenje u završnici showa Love Island Adria dosegnulo je vrhunac, a odnos Mili i Luke u samom je središtu pozornosti. Ipak, samo nekoliko sati prije nego što su pred svima službeno potvrdili svoju vezu i proslavili je poljupcem, u vili su se odvijale dvije potpuno različite priče.

Dok je Mili izvan vile u ženskom društvu iskreno otkrila kako se osjeća presretno te da s Lukom stoji na pragu službene veze, Luka je u muškom društvu s Valentinom vodio znatno suzdržaniji i promišljeniji razgovor. Iako je emocija među njima neosporna, Luka je pokazao da teže donosi odluke pod pritiskom završnice showa.

Tijekom poslijepodnevnog predaha, Valentin i Luka otvorili su karte i progovorili o tome u kojem smjeru idu njihovi odnosi u vili. Valentin ga je izravno upitao smatra li da bi se u ovom trenutku trebali službeno "zatvoriti", na što je Luka oprezno odgovorio pitanjem ima li uopće potrebe naglašavati da su zatvoreni kada je već nastupio finalni tjedan.

Razgovor se ubrzo prebacio na temu same veze, pri čemu je Luka otvoreno priznao svoje kočnice:

"Pa iskreno, spreman sam ući u vezu s njom, ali htio bih dati još malo vremena svemu. Ono što mi je najveći faktor jest vanjski svijet. Prošli smo test Love Islanda, ali trebamo proći test vanjskog svijeta", objasnio je Luka.

Kada ga je Valentin potom izravno upitao voli li je, Luka je ponudio odgovor koji je otkrio koliko ozbiljno shvaća te korake:

"Nisam još spreman to reći. To mi je jako, jako velika stvar. Prvo veza, pa onda 'volim te'."