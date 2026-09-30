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Love Island Adria

Što na ovo kaže Drina? Valentin nakon spoja s novom 'bombshellicom' otvoreno priznao tko mu je favorit

Dolazak nove atraktivne bombshellice Alise opasno je uzdrmao temelje vile 'Love Island Adria'!

RTL.hr
30.09.2026 08:00

Nova bombshell djevojka odmah je preuzela kormilo i za svoj prvi spoj izabrala Valentina, što je njegovu partnericu Drinu bacilo u pravi vrtlog sumnji i nesigurnosti.

Pogled na ocean i otvorene karte

Odvojeni od znatiželjnih pogleda ostalih, Alisa i Valentin uživali su na luksuznoj masaži i spoju uz impresivan pogled na ocean. Opuštena atmosfera ubrzo je probila led, a Alisa nije gubila vrijeme otvoreno mu je priznala da joj se izuzetno sviđa i fizički i mentalno te da ga želi dublje upoznati, dodavši s poštovanjem da ne želi rušiti njegov odnos s Drinom ako je tamo u potpunosti sretan.

Valentin i Alisa, Love Island Adria
Valentin i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentin, koji je pričao o svojoj strasti prema modelingu, na njezine je komplimente odgovorio s velikim oprezom, ističući kako poštuje žene i ne želi povrijediti Drinu s kojom je gradio odnos od prvog dana. No, onda je izgovorio rečenicu koja mijenja baš sve:

"Mislim da nema Drine, Alisa bi najvjerojatnije bila trenutno moj izbor!"

Valentin, Alisa, Love Island Adria
Valentin, Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako je dodao kako vjeruje da će s Alisom ostati u dobrim prijateljskim odnosima, vrata za nešto više ostavio je opasno odškrinutima.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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