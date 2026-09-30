Što na ovo kaže Drina? Valentin nakon spoja s novom 'bombshellicom' otvoreno priznao tko mu je favorit

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Nova bombshell djevojka odmah je preuzela kormilo i za svoj prvi spoj izabrala Valentina, što je njegovu partnericu Drinu bacilo u pravi vrtlog sumnji i nesigurnosti.

Pogled na ocean i otvorene karte

Odvojeni od znatiželjnih pogleda ostalih, Alisa i Valentin uživali su na luksuznoj masaži i spoju uz impresivan pogled na ocean. Opuštena atmosfera ubrzo je probila led, a Alisa nije gubila vrijeme otvoreno mu je priznala da joj se izuzetno sviđa i fizički i mentalno te da ga želi dublje upoznati, dodavši s poštovanjem da ne želi rušiti njegov odnos s Drinom ako je tamo u potpunosti sretan.

icon-expand icon-close icon-close Valentin i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Valentin, koji je pričao o svojoj strasti prema modelingu, na njezine je komplimente odgovorio s velikim oprezom, ističući kako poštuje žene i ne želi povrijediti Drinu s kojom je gradio odnos od prvog dana. No, onda je izgovorio rečenicu koja mijenja baš sve: "Mislim da nema Drine, Alisa bi najvjerojatnije bila trenutno moj izbor!"

icon-expand Valentin, Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo