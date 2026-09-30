Što na ovo kaže Drina? Valentin nakon spoja s novom 'bombshellicom' otvoreno priznao tko mu je favorit

Nova bombshell djevojka odmah je preuzela kormilo i za svoj prvi spoj izabrala Valentina, što je njegovu partnericu Drinu bacilo u pravi vrtlog sumnji i nesigurnosti.
Pogled na ocean i otvorene karte
Odvojeni od znatiželjnih pogleda ostalih, Alisa i Valentin uživali su na luksuznoj masaži i spoju uz impresivan pogled na ocean. Opuštena atmosfera ubrzo je probila led, a Alisa nije gubila vrijeme otvoreno mu je priznala da joj se izuzetno sviđa i fizički i mentalno te da ga želi dublje upoznati, dodavši s poštovanjem da ne želi rušiti njegov odnos s Drinom ako je tamo u potpunosti sretan.
Valentin, koji je pričao o svojoj strasti prema modelingu, na njezine je komplimente odgovorio s velikim oprezom, ističući kako poštuje žene i ne želi povrijediti Drinu s kojom je gradio odnos od prvog dana. No, onda je izgovorio rečenicu koja mijenja baš sve:
"Mislim da nema Drine, Alisa bi najvjerojatnije bila trenutno moj izbor!"
Iako je dodao kako vjeruje da će s Alisom ostati u dobrim prijateljskim odnosima, vrata za nešto više ostavio je opasno odškrinutima.
Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.