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Love Island Adria

Što nas sve čeka u vrućem 'Love Island Adria' na Tenerifima?

Love Island Adria stiže na platformu Voyo, donoseći u regiju jedan od najatraktivnijih i najuspješnijih dating showova na svijetu

RTL.hr
14.08.2026 17:00

Globalni televizijski fenomen 'Love Island' napokon stiže u našu regiju i to pod nazivom 'Love Island Adria'. Gledatelje očekuje vruće ljeto prepuno romantike, drame, neočekivanih obrata i borbe za ljubav, ali i vrijednu novčanu nagradu.

Potraga za ljubavlju na Tenerifima

Koncept emisije naizgled je jednostavan: grupa atraktivnih i slobodnih natjecatelja, poznatih kao 'otočani', useljava se u raskošnu vilu na egzotičnim Tenerifima. Potpuno izolirani od vanjskog svijeta - bez mobitela, satova i interneta - njihov je jedini zadatak pronaći partnera. Od prvog dana moraju se spojiti u parove, a tijekom tjedana koji slijede, prolaze kroz brojne izazove i 'ceremonije ponovnog spajanja' gdje imaju priliku ostati s trenutnim partnerom ili odabrati nekog novog.

Love Island vila
Love Island vila FOTO: ITV

Onaj tko ostane sam nakon spajanja biva izbačen iz vile. Cilj je, naravno, doći do finala i osvojiti glavnu nagradu od 50.000 eura, no put do tamo sve je samo ne lak. Dolasci novih natjecatelja redovito će remetiti postojeće odnose i testirati čvrstoću veza.

Gledatelji u ulozi redatelja

Ono što format 'Love Islanda' čini jedinstvenim jest ključna uloga koju imaju gledatelji. Putem posebne aplikacije, publika aktivno sudjeluje u događanjima, glasujući za svoje omiljene parove, odlučujući tko ostaje, a tko napušta vilu te ponekad čak i spajajući natjecatelje. Na kraju, upravo će gledatelji svojim glasovima odlučiti koji će par ponijeti titulu pobjednika.

Boris, Love Island UK
Boris, Love Island UK FOTO: RTL

Iako na prvi pogled djeluje kao savršen ljetni odmor, život u vili zapravo je intenzivan psihološki eksperiment. Bez doticaja s vanjskim svijetom i osjećaja za vrijeme, dani se mogu činiti poput tjedana, što dovodi do nevjerojatno brzog razvoja dubokih osjećaja. Natjecatelji su pod stalnim nadzorom kamera, bez privatnosti, što stvara okruženje 'lonca pod pritiskom'.

Izazovi su osmišljeni kako bi testirali povjerenje i izazvali dramu, tjerajući parove da preispituju motive svojih partnera. Jesu li osjećaji stvarni ili je sve samo igra za pobjedu? Upravo ta kombinacija iskrenih emocija i natjecateljske strategije čini show toliko napetim i zaraznim.

Usudiš li se zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.

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Love Island Adria

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