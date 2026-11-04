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Love Island Adria

'Što očekivati...': Mili žestoko reagirala i otkrila što misli o slovenskom trojcu u vili

Nakon posljednjeg izazova u vili, Mili nije skrivala nezadovoljstvo komentarima ostalih natjecatelja, a posebnu je pozornost privukla njezina izjava o slovenskom trojcu i ostatku ekipe

RTL.hr
04.11.2026 22:45

U novoj epizodi showa Love Island Adria islanderi su odigrali posljednji izazov ove sezone, a igra nazvana "Gem sex meč" donijela je i neke odgovore koji se pojedinima zasigurno nisu svidjeli. Naime, dečki su morali odgovarati na pitanja o svojim partnericama, a jedan odgovor posebno se istaknuo – Mili je ponovno završila na meti nepovjerenja ostalih natjecatelja.

Mili, Drina, Alja, Love Island Adria
Mili, Drina, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pravila izazova bila su jednostavna: islanderi su morali odgovarati na pitanja vezana uz svoje partnerice, a svaki točan odgovor omogućio im je da naprave korak bliže mreži, dok bi par koji bi prvi stigao do nje odnio pobjedu. Jedno od pitanja bilo je kojem Islanderu dečki najmanje vjeruju, a dio je na papiriće napisao Milino ime. Na pitanje koji par njihove partnerice smatraju najmanje iskrenim, ponovno su se našli Mili i Luka.

Takvi odgovori očito nisu previše iznenadili Mili, koja je tijekom izazova odlučila komentirati situaciju. "Ne znam što se vi ljudi čudite, kao da nikad niste vidjeli da se razvila ljubav iz prijateljstva", poručila je.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prozvala ekipu i izdvojila Gašpera

Nakon izazova Mili i Luka osvrnuli su se na odgovore ostalih islandera, a Mili nije skrivala što misli o njihovim komentarima.

"A dobro, što očekivati od slovenskog ganga", kazala je Mili, na što ju je Luka upitao osjeća li se zbog toga loše. Ne, zašto bi se osjećala loše", odgovorila je, a potom posebno izdvojila Gašpera, za kojeg smatra da se u posljednje vrijeme previše obrušio na nju.

"Samo mi je smiješno to s Gašperove strane, ne znam što se on okomio na mene posljednjih nekoliko izazova. I ono sinoć što je ubacio onaj dio u pjesmi. Drago mi je što sam bila nekome inspiracija, muza", komentirala je Mili.

Luka joj je pritom dao do znanja da se slaže s njezinim stavom i nije propustio priliku bocnuti Gašpera. "Uzela si mi riječ u ustima, mislim da ne zna Gašper što je izgubio, ali zato ti znaš", poručio joj je. Mili je na to imala spreman odgovor, kojim je još jednom dala naslutiti da je s prošlošću odavno raščistila. "Ja znam čega sam se oslobodila", zaključila je.

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Love Island Adria

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