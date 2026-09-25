'Što pričaš ti?!' Gašper burno reagirao na Valentinove prozivke

Središnja tema koja je izazvala neviđenu podjelu među Islanderima bila je zloglasna igra otkrivanja broja bivših seksualnih partnera. Taj izazov ozbiljno je uzdrmao pojedine odnose, a na površinu su isplivali duboko ukorijenjeni stavovi.
Valentin, koji je od samog početka pokazao otvorenost i drugačiji pristup, nije skrivao svoje razočaranje reakcijama pojedinih muškaraca u vili. Istaknuo je kako je nepravedno i licemjerno osuđivati djevojke zbog njihove prošlosti, pogotovo kada se uzme u obzir da su se brojke kod nekih muškaraca u kući penjale i do gotovo sto partnerica. Njegov stav o jednakosti naišao je na odobravanje partnerice Drine, ali i na žestok otpor kod dijela muške ekipe.
'Puknuo si pod pritiskom!'
Rasprava o dvostrukim mjerilima brzo je prerasla u osobni obračun kada su tenzije između Valentina i Gašpera dosegnule vrhunac. Dok se analiziralo tko se kako ponio tijekom i nakon igre, potegnulo se pitanje nošenja s pritiskom i mentalne snage.
Valentin je aludirao na burne reakcije pojedinaca te izjavio kako se radilo o previše podražaja u premalo vremena:
"Kažem i opet, što se desilo nisu izdržali mentalno!"
Ta je izjava odmah izazvala burnu i defenzivnu reakciju kod Gašpera koji se osjetio izravno prozvanim:
"Što ja mentalno nisam izdržao?! Što pričaš?"
Ne smiruju se strasti na kauču
Valentin je, držeći do svog stava, jasno dao do znanja da nije spreman tolerirati nepoštovanje te da bi volio da se stvari rješavaju iskrenim razgovorom "jedan na jedan", umjesto stvaranja bespotrebnog showa pred svima. Gašper je s druge strane nastavio braniti svoje pravo na osobne granice i vlastito mišljenje o cijeloj situaciji.
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