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Love Island Adria

'Što se ovdje događa?' Alja i Gašper u dugom zagrljaju, Mili ih gledala u potpunom šoku

U vili showa 'Love Island Adria' nikada ne nedostaje drame, smijeha i potpuno neočekivanih obrata! Najnoviji tajni zadatak donio je pregršt zabave, ali i bez sumnje najneugodniji trenutak a u glavnim ulogama našli su se Alja, Gašper i zatečena Mili

RTL.hr
29.09.2026 12:30

Neki Islanderi su dobili tajne upute koje su morali izvršiti bez da ostali stanari posumnjaju da je riječ o igri, a Alji je pripala jedna od najbizarnijih misija. Zadatak je bio naizgled jednostavan, ali izrazito izazovan: prići osobi suprotnog spola, čvrsto je zagrliti i ne puštati sve dok situacija ne postane nepodnošljivo neugodna za obje strane.

Misija koja testira granice ugodnosti

Alja je bez razmišljanja odabrala Gašpera i odmah krenula u akciju. Prišla mu je i obujmila ga rukama, no ono što je u prvim sekundama izgledalo kao običan prijateljski zagrljaj, ubrzo se pretvorilo u pravi test izdržljivosti. Vrijeme je prolazilo, tišina se širila, a Alja jednostavno nije popuštala stisak, ostavivši Gašpera u vidnoj zbunjenosti.

Gašper i Alja, Mili, Love Island Adria
Gašper i Alja, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili ostala u potpunom šoku: 'Što se ovdje događa?'

Dok je taj trajno neugodni zagrljaj trajao znatno duže nego što bi bilo tko u kući očekivao. Nije joj bilo ni najmanje jasno zašto se njih dvoje ne odvajaju niti zašto nitko u blizini ne reagira, pa je u potpunoj nevjerici pred kamerama izustila:

"Čekaj, što se to događa?!"

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Love Island Adria

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