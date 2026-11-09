Što se točno zbivalo i koji su im idući koraci? Islanderi bez filtera u emisiji 'Bombaškoljka' – saznajte sve prvi!

Platforma Voyo donosi ekskluzivni format 'Bombaškoljka', u kojem islanderi nakon izlaska iz 'Love Island Adria' prvi put potpuno otvoreno i bez ikakvih ustručavanja govore o svemu što se događalo iza kulisa.

Glavni urednik platforme Voyo i voditelj emisije, Nikola Grgić, sa svakim gostom detaljno prolazi kroz njegovu osobnu priču. Od ljubavnih iskrica, žestokih sukoba i razmirica, pa sve do tajni koje gledatelji nisu imali prilike vidjeti na malim ekranima – 'Bombaškoljka' donosi iskrene stavove o bivšim sustanarima, ali i otkriva što islandere čeka u vanjskom svijetu te kakvi su im planovi za budućnost.