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Love Island Adria

Što se točno zbivalo i koji su im idući koraci? Islanderi bez filtera u emisiji 'Bombaškoljka' – saznajte sve prvi!

Kamere u vili na Tenerifeu su se ugasile, ali prava drama i sve potisnute emocije tek sada izlaze na vidjelo

RTL.hr
09.11.2026 22:10

Platforma Voyo donosi ekskluzivni format 'Bombaškoljka', u kojem islanderi nakon izlaska iz 'Love Island Adria' prvi put potpuno otvoreno i bez ikakvih ustručavanja govore o svemu što se događalo iza kulisa.

Glavni urednik platforme Voyo i voditelj emisije, Nikola Grgić, sa svakim gostom detaljno prolazi kroz njegovu osobnu priču. Od ljubavnih iskrica, žestokih sukoba i razmirica, pa sve do tajni koje gledatelji nisu imali prilike vidjeti na malim ekranima – 'Bombaškoljka' donosi iskrene stavove o bivšim sustanarima, ali i otkriva što islandere čeka u vanjskom svijetu te kakvi su im planovi za budućnost.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Priznanja o kojima se ne prestaje pričati

Nove epizode redovito pristižu na platformu Voyo, a dosadašnji gosti već su podigli prašinu svojim priznanjima. Prvi su pred voditelja sjeli Loren i Roberto, par koji je i nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču, pa su otvoreno progovorili o svom odnosu, planovima za budućnost i bez zadrške komentirali ostale islandere.

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nakon njih uslijedili su Tara i Vukašin, koji su u vili važili za stabilan par, no jedna "bombaškoljka" bila je dovoljna da prekine njihovu idilu. U emisiji su prvi put progovorili o tom presudnom trenutku, prešutjelim stvarima i svom današnjem odnosu.

Tara, Vukašin, Nikola, Bombaškoljka
Tara, Vukašin, Nikola, Bombaškoljka FOTO: RTL

Atmosferu je dodatno podgrijala Lara, koja je bez imalo suzdržavanja progovorila o zapletima s Anthonyjem i Tonijem, otkrivši što se zapravo zbivalo u vili i tko joj među bivšim sustanarima djeluje dvolično.

Lara, Bombaškoljka
Lara, Bombaškoljka FOTO: Voyo

Na vrući stolac sjeli su i Nikola i Anamarija, koji su otkrili što ih je u početku privuklo jedno drugome, ali su se bez uvijanja dotaknuli i svih nesuglasica koje su ih pratile tijekom boravka u showu.

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sve epizode 'Bombaškoljke' gledajte ekskluzivno na platformi Voyo.

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