Što se točno zbivalo i koji su im idući koraci? Islanderi bez filtera u emisiji 'Bombaškoljka' – saznajte sve prvi!

Platforma Voyo donosi ekskluzivni format 'Bombaškoljka', u kojem islanderi nakon izlaska iz 'Love Island Adria' prvi put potpuno otvoreno i bez ikakvih ustručavanja govore o svemu što se događalo iza kulisa.
Glavni urednik platforme Voyo i voditelj emisije, Nikola Grgić, sa svakim gostom detaljno prolazi kroz njegovu osobnu priču. Od ljubavnih iskrica, žestokih sukoba i razmirica, pa sve do tajni koje gledatelji nisu imali prilike vidjeti na malim ekranima – 'Bombaškoljka' donosi iskrene stavove o bivšim sustanarima, ali i otkriva što islandere čeka u vanjskom svijetu te kakvi su im planovi za budućnost.
Priznanja o kojima se ne prestaje pričati
Nove epizode redovito pristižu na platformu Voyo, a dosadašnji gosti već su podigli prašinu svojim priznanjima. Prvi su pred voditelja sjeli Loren i Roberto, par koji je i nakon izlaska iz vile nastavio svoju ljubavnu priču, pa su otvoreno progovorili o svom odnosu, planovima za budućnost i bez zadrške komentirali ostale islandere.
Nakon njih uslijedili su Tara i Vukašin, koji su u vili važili za stabilan par, no jedna "bombaškoljka" bila je dovoljna da prekine njihovu idilu. U emisiji su prvi put progovorili o tom presudnom trenutku, prešutjelim stvarima i svom današnjem odnosu.
Atmosferu je dodatno podgrijala Lara, koja je bez imalo suzdržavanja progovorila o zapletima s Anthonyjem i Tonijem, otkrivši što se zapravo zbivalo u vili i tko joj među bivšim sustanarima djeluje dvolično.
Na vrući stolac sjeli su i Nikola i Anamarija, koji su otkrili što ih je u početku privuklo jedno drugome, ali su se bez uvijanja dotaknuli i svih nesuglasica koje su ih pratile tijekom boravka u showu.
Sve epizode 'Bombaškoljke' gledajte ekskluzivno na platformi Voyo.