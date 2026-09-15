Što sve donosi nova epizoda 'Love Islanda': Prve svađe, opasni testovi i nova lica u vili

Natjecatelji će se morati okušati u zadatku koji će do krajnjih granica testirati njihovo strpljenje, ali i odanost partnerima. Prve sekunde najave jasno daju do znanja da igra neće proći bez nervoze i neizvjesnosti – dok jedni pokušavaju ostati smireni, kod drugih se već naziru prve frustracije.

Nakon što su se prve simpatije počele rađati, a pojedini parovi već prešli granicu prijateljstva, produkcija je odlučila ponovno promiješati karte. U najavnom videu vidimo Anthonyja kako okupljenim otočanima s mobitela čita tekst nove poruke koja najavljuje novi izazov.

Jesmo li pred prvim velikim svađama u vili? Trailer daje naslutiti da je idila među pojedinim parovima bila kratkog vijeka. Emocije su na vrhuncu, a sitne zamjerke i komentari koji su se danima skupljali sada izlaze na površinu.

Ljubomora, preispitivanje tuđih namjera i nesigurnost stvorit će napetu atmosferu među otočanima, a neki od njih zapitat će se jesu li u paru s pravom osobom ili su požurili s odabirom.

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