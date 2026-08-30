Što zapravo znači biti 'islander'? Mali rječnik 'Love Islanda' za početnike

Ako prvi put ulazite u svijet 'Love Islanda', vrlo brzo mogli biste se zapitati što znači kada je netko 'bombshell', zašto se svi okupljaju kod vatre ili što se događa kada islander uzbuđeno objavi da je dobio poruku

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'Love Island' tijekom godina razvio je vlastiti prepoznatljivi rječnik, a prije početka 'Love Islanda Adria' pravo je vrijeme da svladate najvažnije izraze.

Islander

Krenimo od osnova. Islander je naziv za svakog natjecatelja koji živi u vili 'Love Islanda'. Upravo će islanderi zajedno provoditi dane, upoznavati se, stvarati parove, odlaziti na spojeve i pokušavati pronaći osobu s kojom žele nastaviti svoju ljubavnu avanturu.

icon-expand Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Bombshell

Kada se situacija u vili malo smiri, vrijeme je za – bombshell. Riječ je o novom natjecatelju ili natjecateljici čiji dolazak može potpuno promijeniti odnose među postojećim parovima. A ako se nekome od zauzetih islandera svidi novo lice, stvari se mogu vrlo brzo zakomplicirati.

Spajanje i novo spajanje

Jedan od ključnih trenutaka 'Love Islanda' je spajanje, odnosno trenutak u kojem islanderi postaju parovi. No nijedan par ne bi se trebao prerano opustiti jer slijede i nova spajanja. Tada se odnosi mogu potpuno promijeniti, a netko tko je do jučer bio u paru može ostati sam.

icon-expand Love Island Adria FOTO: Voyo

Ljubavno gnijezdo

Za parove kojima je potrebno malo privatnosti postoji ljubavno gnijezdo. Daleko od ostalih islandera, odabrani par ondje može provesti vrijeme nasamo i dodatno se upoznati.

"Dobio/la sam poruku!"

Jednu rečenicu gledatelji će vrlo brzo dobro zapamtiti – "Dobio/la sam poruku!" Poruke islanderima donose važne obavijesti, najave izazova i druge informacije koje mogu promijeniti tijek događanja u vili. Zato jedna poruka ponekad može biti dovoljna da nastane potpuni kaos.

icon-expand Love Island Adria FOTO: Voyo

"Možemo li popričati?"

Naizgled sasvim bezazleno pitanje u 'Love Islandu' može značiti da se sprema važan razgovor. Islanderi često nekoga povuku u stranu ili pozovu na razgovor kada žele razjasniti svoje osjećaje, priznati simpatije ili provjeriti postoji li između njih nešto više.

Otvoren/a za opcije

Čujete li da je netko "otvoren/a za opcije", to je poprilično jasan znak da još nije potpuno siguran u osobu s kojom je trenutačno u paru. Drugim riječima, vrata za upoznavanje drugih islandera još nisu zatvorena.

icon-expand Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Red flag i frend zona

Ni ljubavni rječnik izvan vile nije stran islanderima. Red flag označava nešto što bi moglo biti upozorenje u potencijalnom odnosu, dok završiti u frend zoni znači da druga strana odnos ipak vidi samo kao prijateljski.

Barenje

Ako čujete da je netko krenuo u barenje, riječ je o osvajanju osobe koja mu se sviđa. U 'Love Islandu', gdje se simpatije mogu promijeniti preko noći, upravo bi dobro barenje nekome moglo pomoći da pronađe novu ljubav – ili pomrsi račune drugom paru.

Odbačen, ugrožen ili siguran?

Nisu svi islanderi uvijek sigurni od odlaska. Netko može biti ugrožen, odnosno pod rizikom da bude odbačen, dok su drugi sigurni i nastavljaju svoju avanturu. U nekim situacijama islandera može spasiti i odluka drugih natjecatelja ili glas publike.

icon-expand LOVE ISLAND USA FOTO: ITV

Preoteti nekoga

U ovoj vili vrijedi očekivati neočekivano. Islander može odlučiti preoteti osobu iz postojećeg para i pokušati s njom započeti novu ljubavnu priču. Upravo takvi potezi često dovode do najvećih preokreta.

Par koji se najmanje slaže i miljenik publike

Nisu važni samo odnosi unutar vile. Gledatelji također prate tko djeluje najiskrenije i koji im se islanderi najviše sviđaju. Tako netko može postati miljenik publike, dok se neki dvojac može naći pod povećalom kao par koji se najmanje slaže.

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