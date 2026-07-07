Stoji li mu duža kosa? Fatalni Slovenac Boris iz 'Love Islanda UK' razmišlja o velikoj promjeni

Boris Vidović, kojeg su gledatelji upoznali u britanskom Love Islandu UK', ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta nije riječ o isklesanoj figuri ili novom putovanju, već o mogućoj promjeni imidža.

Na Instagramu je objavio selfie na kojem pozira s nešto dužom kosom, a pratiteljima je postavio jednostavno pitanje: "Should I let it grow?" ("Trebam li pustiti da raste?").

Uz anketu je ponudio dva odgovora - "Yes, model era" i "keep the buzz", odnosno da zadrži svoju prepoznatljivu kratku frizuru.