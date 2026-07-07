Stoji li mu duža kosa? Fatalni Slovenac Boris iz 'Love Islanda UK' razmišlja o velikoj promjeni

Boris Vidović, kojeg su gledatelji upoznali u britanskom Love Islandu UK', ponovno je privukao pažnju na društvenim mrežama. Ovoga puta nije riječ o isklesanoj figuri ili novom putovanju, već o mogućoj promjeni imidža.
Na Instagramu je objavio selfie na kojem pozira s nešto dužom kosom, a pratiteljima je postavio jednostavno pitanje: "Should I let it grow?" ("Trebam li pustiti da raste?").
Uz anketu je ponudio dva odgovora - "Yes, model era" i "keep the buzz", odnosno da zadrži svoju prepoznatljivu kratku frizuru.
Boris je i dosad znao eksperimentirati s izgledom, a obožavatelji se sigurno sjećaju da je nekoć nosio i plavu kosu. Čini se da sada ponovno razmišlja o promjeni, no konačnu odluku prepustio je upravo svojim pratiteljima.
Podsjetimo, Boris je postao prvi Slovenac koji je sudjelovao u britanskom Love Islandu', gdje je kao atraktivni "bombshell" brzo privukao pažnju gledatelja i kandidatkinja. Iako se u vili nije zadržao do samog kraja, nakon showa nastavio je graditi veliku bazu pratitelja na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli detalje iz privatnog života, treninga i putovanja.
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