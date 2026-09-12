Sutra kreće 'Love Island Adria': Sve što trebate znati prije početka spektakla sezone

Sutra, u nedjelju 13. rujna od 20 sati, na platformi Voyo i RTL-u ekskluzivno kreće 'Love Island Adria' , regionalni spektakl koji je tjednima glavna tema na društvenim mrežama i o kojem se ne prestaje pričati.

Raskošna vila pod španjolskim suncem spremna je za useljenje deset mladih, atraktivnih i samouvjerenih samaca iz cijele regije. Bivši sportaši, opasni modeli, neustrašive poduzetnice i svestrane umjetnice stižu spremni za flert, spajanje parova, ali i poštenu borbu za primamljivu glavnu nagradu od 50.000 eura. Pod budnim okom kamera 24 sata dnevno, uz voditeljsku palicu glumice Dragane Mićalović te prepoznatljive, britke komentare naratora Saše Lozara, očekuje nas jesen prepuna strasti, drama i neočekivanih ljubavnih preokreta.

Ovo nije običan reality show koji ćete samo pasivno promatrati iz naslonjača. Sutrašnja premijera donosi i pravu revoluciju u gledanju putem službene 'Love Island Adria' mobilne aplikacije. Preuzimanjem besplatne aplikacije s Google Play Storea ili Apple App Storea, vi dobivate moć izravno krojiti sudbine kandidata. Publika će spajati nove parove, razdvajati one u kojima nema kemije, slati zauzete kandidate na tajne spojeve te u konačnici odlučivati tko ostaje u vili, a tko pakira kofere i leti kući.

Ritam emitiranja donosi nove uzbudljive epizode svakodnevno od nedjelje do petka, što znači da je svakodnevna doza vrhunske zabave zajamčena. Sve što trebate učiniti prije sutrašnjeg početka jest preuzeti besplatnu aplikaciju na svoje pametne telefone, uključiti obavijesti i namjestiti alarme.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!