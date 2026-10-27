Sve je manje strpljenja u vili! Alja poručila Lari: 'Nisam ja tu došla zbog tebe, nego zbog sebe i Anthonyja'

U vili Love Island Adria izazov "Bicikl istine" nastavio je drmati temelje svih odnosa, a tenzije među islanderima rastu iz dana u dan. Strpljenja u vili sve je manje, a na red za odgovaranje na neugodna pitanja stigla je Alja . Njezino sjedanje na bicikl ubrzo se pretvorilo u pravu dramu, ponajviše zbog propitkivanja odnosa u vili, ali i dobro znanog ljubavnog trokuta s Anthonyjem i Larom.

Izazov je započeo pitanjem koje je Mili uputila izravno Alji, propitkujući njezino prijateljstvo i ponašanje u kući.

"Da li misliš da ste ti i Anja u nekoj vrsti klana i da se previše odvajate od ostalih djevojaka?", zanimalo je Mili.

Alja nije dugo čekala na odgovor, već je stala u obranu njihova prijateljstva, istaknuvši da iza svega stoje čisti međuljudski odnosi, a ne zakulisne igre ili klanovi.

"Mislim da nismo u nikakvom klanu, jednostavno mi je iz cijele grupe Anja najviše iskrena, znam da to što pričam njoj ne širi informacije okolo i to mi je jako bitno", pojasnila je Alja.