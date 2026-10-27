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Love Island Adria

Sve je manje strpljenja u vili! Alja poručila Lari: 'Nisam ja tu došla zbog tebe, nego zbog sebe i Anthonyja'

Uzbudljivi izazov 'Bicikl istine' donio je nove sukobe i sve manje strpljenja među islanderima, a na 'vrućoj stolici' našla se Alja te odgovarala na neugodna pitanja

RTL.hr
27.10.2026 22:45

U vili Love Island Adria izazov "Bicikl istine" nastavio je drmati temelje svih odnosa, a tenzije među islanderima rastu iz dana u dan. Strpljenja u vili sve je manje, a na red za odgovaranje na neugodna pitanja stigla je Alja. Njezino sjedanje na bicikl ubrzo se pretvorilo u pravu dramu, ponajviše zbog propitkivanja odnosa u vili, ali i dobro znanog ljubavnog trokuta s Anthonyjem i Larom.

Pitanja o klanovima i bliskosti

Izazov je započeo pitanjem koje je Mili uputila izravno Alji, propitkujući njezino prijateljstvo i ponašanje u kući.

"Da li misliš da ste ti i Anja u nekoj vrsti klana i da se previše odvajate od ostalih djevojaka?", zanimalo je Mili.

Alja nije dugo čekala na odgovor, već je stala u obranu njihova prijateljstva, istaknuvši da iza svega stoje čisti međuljudski odnosi, a ne zakulisne igre ili klanovi.

"Mislim da nismo u nikakvom klanu, jednostavno mi je iz cijele grupe Anja najviše iskrena, znam da to što pričam njoj ne širi informacije okolo i to mi je jako bitno", pojasnila je Alja.

Alja i Anja, Love Island Adria
Alja i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Budući da su Lara i Anthony prije bili zajedno, dok sada njezin bivši partner gradi romansu s Aljom, stara netrpeljivost ponovno je isplivala na površinu. Lara je odlučila izravno suočiti Alju s pitanjem o njezinim prijašnjim potezima i izjavama.

"Da li je istina da dok smo ja i Anthony još uvijek bili zajedno da si ti njemu pričala da te ne zanimam ja i da ćeš njega izabrati?", upitala je Lara Alju.

"Da. Nisam ja tu došla zbog tebe, nego zbog sebe i zbog Anthonyja", poručila je mučki iskreno Alja.

Lara, Alja, Love Island Adria
Lara, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njezina hrabra izjava oduševila je Anthonyja, koji je sve promatrao s oduševljenjem i spremno poručio: "Alja, full respect! Vidi se da nju nije briga i da će raditi samo ono što misli da je najbolje za nju. Nije došla ovdje da se pravi divna."

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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