Sve je počelo poljubcem pod povezom: Kako su Alja i Anthony napokon postali par i osvojili simpatije gledatelja

Ljubavni putevi na sunčanom Tenerifeu nikada nisu ravna linija, a najbolji dokaz za to su Alja i Anthony par koji je prošao put od tajnih iskri, preko teških svađa i potpunog ignoriranja, pa sve do samog vrha i statusa velikih favorita publike!

icon-close

Sve je počelo tjednima ranije, dok je Anthony još gradio odnos s Larom. Njihova je priča djelovala iznimno obećavajuće i stabilno, no ulazak novih bombshellica, Alje i Marije Tereze, u potpunosti je promijenio pravila igre. Tenzije su skočile do usijanja već u prvom izazovu u kojem su islanderi nosili poveze na očima. Alja je bez oklijevanja prišla Anthonyju i nagradila ga izrazito strastvenim poljubcem. Iako je Anthony u tom trenutku i dalje nastojao njegovati odnos s Larom, a Alja je nakratko pokušavala pronaći zajednički jezik s Lukom, a potom i s Nikolom, bilo je jasno da su prve iskre već planule.

icon-expand icon-close icon-close Anthony i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Svađe, nekomuniciranje i konačni 'rez' s Larom

Ipak, put do sreće nije bio nimalo jednostavan. Između Anthonyja i Alje vladala je nevjerojatna kemija, ali i priličan ponos koji je doveo do nesuglasica, pa čak i razdoblja potpunog nekomuniciranja i zahlađenja odnosa. Prekretnica se dogodila kada je Anthony napokon odlučio prelomiti situaciju obavio je zreo i iskren razgovor s Larom te potvrdio da među njima ostaje samo prijateljstvo. S tom odlukom, vrata za Alju bila su širom otvorena.

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo

icon-expand FOTO: Voyo Alja i Anthony, Love Island Adria 1 / 11





















Fanovi i islanderi oduševljeni: 'Oni imaju istu energiju!'