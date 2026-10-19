Sve je počelo poljubcem pod povezom: Kako su Alja i Anthony napokon postali par i osvojili simpatije gledatelja

Sve je počelo tjednima ranije, dok je Anthony još gradio odnos s Larom. Njihova je priča djelovala iznimno obećavajuće i stabilno, no ulazak novih bombshellica, Alje i Marije Tereze, u potpunosti je promijenio pravila igre.
Tenzije su skočile do usijanja već u prvom izazovu u kojem su islanderi nosili poveze na očima. Alja je bez oklijevanja prišla Anthonyju i nagradila ga izrazito strastvenim poljubcem. Iako je Anthony u tom trenutku i dalje nastojao njegovati odnos s Larom, a Alja je nakratko pokušavala pronaći zajednički jezik s Lukom, a potom i s Nikolom, bilo je jasno da su prve iskre već planule.
Svađe, nekomuniciranje i konačni 'rez' s Larom
Ipak, put do sreće nije bio nimalo jednostavan. Između Anthonyja i Alje vladala je nevjerojatna kemija, ali i priličan ponos koji je doveo do nesuglasica, pa čak i razdoblja potpunog nekomuniciranja i zahlađenja odnosa.
Prekretnica se dogodila kada je Anthony napokon odlučio prelomiti situaciju obavio je zreo i iskren razgovor s Larom te potvrdio da među njima ostaje samo prijateljstvo. S tom odlukom, vrata za Alju bila su širom otvorena.
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
Fanovi i islanderi oduševljeni: 'Oni imaju istu energiju!'
Brojni islanderi nisu skrivali oduševljenje što su se ovo dvoje napokon spojili, ističući kako imaju identičnu, ludu energiju i prirodnu kemiju kakva se rijetko viđa.
Da njihova priča nije ostavila ravnodušnima ni one s druge strane ekrana, potvrdila su i glasovanja gledatelja koji su ih u više navrata izabrali za jedan od najboljih i najiskrenijih parova u vili.
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