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Sve je počelo poljubcem pod povezom: Kako su Alja i Anthony napokon postali par i osvojili simpatije gledatelja

Ljubavni putevi na sunčanom Tenerifeu nikada nisu ravna linija, a najbolji dokaz za to su Alja i Anthony par koji je prošao put od tajnih iskri, preko teških svađa i potpunog ignoriranja, pa sve do samog vrha i statusa velikih favorita publike!

RTL.hr
19.10.2026 16:00

Sve je počelo tjednima ranije, dok je Anthony još gradio odnos s Larom. Njihova je priča djelovala iznimno obećavajuće i stabilno, no ulazak novih bombshellica, Alje i Marije Tereze, u potpunosti je promijenio pravila igre.

Tenzije su skočile do usijanja već u prvom izazovu u kojem su islanderi nosili poveze na očima. Alja je bez oklijevanja prišla Anthonyju i nagradila ga izrazito strastvenim poljubcem. Iako je Anthony u tom trenutku i dalje nastojao njegovati odnos s Larom, a Alja je nakratko pokušavala pronaći zajednički jezik s Lukom, a potom i s Nikolom, bilo je jasno da su prve iskre već planule.

Anthony i Alja, Love Island Adria
Anthony i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Svađe, nekomuniciranje i konačni 'rez' s Larom

Ipak, put do sreće nije bio nimalo jednostavan. Između Anthonyja i Alje vladala je nevjerojatna kemija, ali i priličan ponos koji je doveo do nesuglasica, pa čak i razdoblja potpunog nekomuniciranja i zahlađenja odnosa. 

Prekretnica se dogodila kada je Anthony napokon odlučio prelomiti situaciju obavio je zreo i iskren razgovor s Larom te potvrdio da među njima ostaje samo prijateljstvo. S tom odlukom, vrata za Alju bila su širom otvorena.

Fanovi i islanderi oduševljeni: 'Oni imaju istu energiju!'

Brojni islanderi nisu skrivali oduševljenje što su se ovo dvoje napokon spojili, ističući kako imaju identičnu, ludu energiju i prirodnu kemiju kakva se rijetko viđa.

Da njihova priča nije ostavila ravnodušnima ni one s druge strane ekrana, potvrdila su i glasovanja gledatelja koji su ih u više navrata izabrali za jedan od najboljih i najiskrenijih parova u vili. 

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Love Island Adria

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