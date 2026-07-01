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Love Island Adria

Sve o fatalnoj Yasmin, bankarici koja je zapalila 'Love Island' vilu uskim lateks haljinama

Yasmin Pettet, 24-godišnja bankarica iz Londona, ušla je u 12. sezonu britanskog 'Love Islanda' kao 'bombshell' natjecateljica i postala jedna od najupečatljivijih figura. U vilu je ušla petog dana i odmah izazvala pomutnju, znajući točno što i koga želi

RTL.hr
01.07.2026 17:00

Njezin dolazak unio je nemir među postojeće parove. Zbog savršenog držanja i ponašanja, koje su gledatelji opisali kao da ga je generirala umjetna inteligencija, brzo je dobila nadimak YasGPT".

Put do finala kroz ljubavne drame

Tijekom boravka u vili bila je u vezi s nekoliko otočana, a njezina svađa s Benom Holbroughom postala je viralna. Na njegovu opasku da je nijedan muškarac ne želi ovdje" hladnokrvno je odgovorila: Možeš mi trošiti novac, ali nemoj mi trošiti vrijeme". Nakon turbulentnih odnosa i kratkih romansi, sreću je pronašla s Jamiejem Rhodesom, s kojim se spojila tijekom Casa Amor" segmenta. Njihova se veza pokazala stabilnom te su zajedno stigli do samog finala.

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Odvažan stil i život nakon showa

Osim po osobnosti, Yasmin je privlačila pažnju i odvažnim modnim izričajem, a posebno je bila sklona uskim haljinama od lateksa. Nakon izlaska iz vile, gdje je s Jamiejem osvojila treće mjesto, odlučno je krenula u svijet visoke mode. Potpisala je ugovor s agencijom Storm Management, svjesno odbijajući suradnje s brendovima brze mode. Potvrdila je da je u show ušla kako bi predstavljala 'drugačije djevojke'. Uz to je postala ambasadorica za udrugu Crohn's and Colitis UK, s obzirom na to da i sama boluje od Crohnove bolesti.

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U vili se istaknula i zbog prijateljstva koje je stekla s pobjednicom Toni i drugoplasiranom Shakirom. Njihovo prijateljstvo traje i danas, a veza s Jamiejem je nakon vile ipak pukla.

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