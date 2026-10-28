Sve više islandera sumnja u odnos Mili i Luke: 'Ako je on toliko inteligentan, trebao bi takve stvari vidjeti'

Dok novonastali par uživa u romantičnim trenucima, Anthony i ostali islanderi otvoreno sumnjaju u Mili ne skrivene namjere i iskrenost

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Iako se čini da Luka i Mili u vili Love Island Adria uživaju u idili i da im bliskost raste iz dana u dan, idila očito postoji samo na površini. Među ostalim stanarima sve se glasnije šuška o njihovoj vezi, a mnogi uopće nisu uvjereni da su Milini osjećaji prema Luki potpuno iskreni. Glavna tema razgovora između Gašpera, Anthonyja i Stefana postao je upravo ovaj par, a trojica islandera dijele identične sumnje – smatraju da Mili možda i ne gaji toliko snažne emocije prema Luki, već ju on u ovom trenutku jednostavno služi kao najbolja i najsigurnija opcija koja joj je preostala u vili.

icon-expand icon-close icon-close Luka i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony bez filtera: Strah za prijatelja

Anthony je u raspravi bio najglasniji jer ne želi dopustiti da njegov prijatelj bude povrijeđen. Priznao je da mu je do Luke stalo više nego ikome drugome u kući. "Ja ne želim pričati loše o Mili, ali s moje strane, zbog Luke, ne želim ga razočarati. Mislim da mu se Mili toliko sviđa", izjavio je Anthony, dajući do znanja da ga itekako brine koliko je Luka zapravo svjestan situacije u kojoj se nalazi. Dodao je kako je čovjeka u afektu i zaljubljenosti teško objektivno procijeni nečije namjere, pa je tako i Luka, zaslijepljen vlastitim emocijama, ostao slijep na znakove upozorenja koje su drugi davno primijetili.

icon-expand Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ako jedna osoba kaže da je fejk, to je ok, ali sedam...'

Anthony smatra da je ključno poslušati i mišljenja drugih islandera koji sumnjaju u pravu pozadinu ove romanse. "Ako jedna osoba kaže da je Mili malo fejk, ali sedam, to nije slučajnost", poručio je Anthony, ističući da namjerava nasamo popričati s Lukom kako bi čuo što on misli i provjerio je li i sam primijetio čudne signale. "Ja smatram da je Mili svjesna koliko se sviđa Luki, da je fizički prelijepa žena i možda njega malo manipulira, ali želim pričati s Lukom da vidim što on o tome misli", zaključio je Anthony.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo