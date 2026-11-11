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Love Island Adria

Svečani party u povodu završetka Love Island Adria! Kandidati zablistali slaveći ljubav

Povodom uspješnog kraja showa Love Island Adria, upriličena je prigodna zabava!

RTL.hr
11.11.2026 16:29

Završni Love Island Adria party održan je u Beogradu za kraj sjajne prve sezone showa koji je osvojio više tržišta i milijune gledatelja! Drina i Valentin proslavili su svoju pobjedu u društvu prijatelja iz showa, a velikoj zabavi u Beogradu prisustvovali su i ostali finalisti najpopularnijeg dating showa na svijetu.

Love Island Adria Party
Love Island Adria Party FOTO: RTL
Love Island Adria Party
Love Island Adria Party FOTO: RTL

Mili i Luka, Alja i Anthony, Anja i Gašper te ostali parovi koje je Love Island Adria iznjedrio oduševili su svojim svečanim izdanjima i pozitivnom energijom na zabavi koja slavi kraj showa. Program povodom kraja showa vodili su Dragana Mićalović, voditeljica prve sezone Love Island Adria i Filip Ugrenović, koji je svojim duhovitim komentarima pratio događanja u showu.

Love Island Adria Party
Love Island Adria Party FOTO: RTL

Više od dvjesto tisuća puta preuzeta je aplikacija Love Island Adria, a u finalnom glasanju sudjelovalo je više stotina tisuća ljudi. Sadržaji povezani sa showom ostvarili su 790 milijuna pregleda na društvenim mrežama.

Love Island Adria Party
Love Island Adria Party FOTO: RTL
love island
Love Island Adria

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