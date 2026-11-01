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Love Island Adria

Svi detalji tajne romanse: Kako su prijateljski zagrljaji Mili i Luke prerasli u vatrenu ljubavnu priču

Njihov put bio je prepun turbulencija, preokreta i razočaranja, no kada su se spojili, izazvali su pravu buru reakcija – dok jedni vide iskrenu ljubav, drugi tvrde da je sve samo dobro osmišljena igra za finale

RTL.hr
01.11.2026 07:00

Mili je od samog početka prve regionalne sezone showa Love Island Adria bila jedno od najzanimljivijih i najkomentiranijih lica u vili. Njezin put obilježile su snažne emocije, jasni stavovi i nekoliko vrlo burnih faza. Pamte se njezini dinamični odnosi i neslaganja, ponajprije s Gašperom, s kojim je prošla kroz brojne uspone i padove.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili: Put od burnih preokreta do potrage za pravom ljubavlju

Kroz brojne tjedne u vili, Mili je gradila imidž samouvjerene djevojke koja točno zna što želi, no rijetko tko je mogao predvidjeti da će njezin konačni preokret u završnici showa uslijediti upravo uz osobu s kojom je dijelila dugotrajno prijateljstvo.

Mili i Gašper, Roberto i Loren, Love Island Adria
Mili i Gašper, Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka: Od lutanja i teških prekida do neočekivanog otvaranja srca

S druge strane, Luka je u vilu ušao s ciljem da pronađe iskrenu povezanost, no njegov put također nije bio posut ružama. Nakon niza nesuglasica i konačnog, bolnog raspada odnosa s Lidijom, činilo se da se Luka našao na prekretnici te da je izgubio kompas u potrazi za pravom partnericom.

Luka i Alisa, Love Island Adria
Luka i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, umjesto da posustane pred sam kraj showa, Luka je strpljenjem, opuštenim razgovorima i malim znakovima pažnje uspio okrenuti novu stranicu, dokazavši da u vili još uvijek ima mjesta za neočekivane preokrete.

Lidia i Luka, Love Island Adria
Lidia i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zajednički put: Od prijateljstva i masaža do vrućih poljubaca

Kada su se Mili i Luka našli na istoj valnoj duljini, sve se promijenilo. Sve je započelo opuštenim jutarnjim razgovorima i nježnom masažom kojom je Luka iznenadio Mili, što je ona oduševljeno prihvatila. Iskra se brzo razbuktala, pa su uskoro uslijedile javne potvrde da osjećaju snažnu međusobnu kemiju, a ubrzo je pao i njihov prvi strastveni poljubac pod kišom na partyju. Mili je taj trenutak u ispovjedaonici bez oklijevanja ocijenila čistom desetkom, istaknuvši da je sve nadmašilo njezina očekivanja.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kada su stali pred voditeljicu Draganu Mićalović, zračili su pozitivnom energijom. Luka je istaknuo njezinu empatiju, prekrasan osmijeh, pozitivan hod i karakter, zvučeći potpuno zaljubljeno, dok je Mili naglasila da je on dobar dečko kod kojeg nikad nije vidjela lošu stranu. Na pitanje po čemu je Luka drugačiji od Gašpera, Mili je bez ugradžavanja poručila: "Sve je drugačije. Na primjer to što nam se karakteri tako dobro poklapaju tako da ne vidim prostor za toksične obrasce."

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pravi osjećaji ili taktička igra?

Iako par ističe da im je bitno samo ono što sami znaju, ostali islanderi uopće nisu uvjereni u čistoću njihovih namjera. Anthony je među prvima naglas izrazio sumnju da je njihov odnos samo strategija za preživljavanje do finala, dok su se Matija, Leonarda i Stefan složili da je Mili iznimno teško pročitati te da s Luki igra taktičku igru samo kako ne bi morala napustiti vilu.

Luka i Mili, Love Island Adria
Luka i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dok jedni vide iskrenu ljubav i kraj toksičnim obrascima, drugi u njima vide glavne taktičare završnice. No, pravi testovi tek slijede kada se ugase kamere.

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Love Island Adria

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