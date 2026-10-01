Svi je ignoriraju? Alja otkrila zašto se osjeća nevidljivo: 'Nitko mi ne daje nikakav znak...'

Dok pojedini parovi u vili 'Love Island Adria' učvršćuju svoje taktičke saveze i uživaju u flertu na ležaljkama, drugi prolaze kroz pravu emotivnu dramu!

U središtu pozornosti našla se Alja, kojoj je uoči novog spajanja parova i glasovanja publike prekipjelo, pa je u iskrenom razgovoru otvorila dušu i priznala da se osjeća potpuno nevidljivo i odbačeno.

'Kao da pričam zidu!' Alja bez filtera o razočaranju u dečke

Dok se druge cure opušteno zabavljaju, Alja je priznala kako više ne može skrivati frustraciju zbog potpunog izostanka muške pažnje. Unatoč tome što se trudi i pokušava uspostaviti komunikaciju, od dečkiju dobiva čistu nulu! "Glupo se osjećam, skroz naskroz! Ja pokušavam prema tim momcima pokazati neku inicijativu, napraviti nešto, i onda ne dobijem ništa unazad. Osjećam se kao da ne da idem unatrag, nego kao da sam opet na samom početku!"

icon-expand icon-close icon-close Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tužna i vidno zabrinuta za svoj opstanak u showu, postavila je pitanje koje je zaledilo atmosferu na ležaljkama: "Nitko mi ne daje nikakav znak ili osjećaj da me možda želi upoznati. Znaš ono, misliš li da ja ovdje stvarno nikoga ne interesiram?"

Hladan tuš s mlađim Lukom: Čudne opaske i fetiši je dotukli

Dodatni udarac njezinom samopouzdanju bio je pokušaj zbližavanja s mlađim Lukom. Iako je imala želju bolje ga upoznati, njegovi nespretni komentari i priznanja o neobičnim fetišima tijekom igara istine potpuno su je ohladili.

icon-expand Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo