Svi je ignoriraju? Alja otkrila zašto se osjeća nevidljivo: 'Nitko mi ne daje nikakav znak...'

U središtu pozornosti našla se Alja, kojoj je uoči novog spajanja parova i glasovanja publike prekipjelo, pa je u iskrenom razgovoru otvorila dušu i priznala da se osjeća potpuno nevidljivo i odbačeno.
'Kao da pričam zidu!' Alja bez filtera o razočaranju u dečke
Dok se druge cure opušteno zabavljaju, Alja je priznala kako više ne može skrivati frustraciju zbog potpunog izostanka muške pažnje. Unatoč tome što se trudi i pokušava uspostaviti komunikaciju, od dečkiju dobiva čistu nulu!
"Glupo se osjećam, skroz naskroz! Ja pokušavam prema tim momcima pokazati neku inicijativu, napraviti nešto, i onda ne dobijem ništa unazad. Osjećam se kao da ne da idem unatrag, nego kao da sam opet na samom početku!"
Tužna i vidno zabrinuta za svoj opstanak u showu, postavila je pitanje koje je zaledilo atmosferu na ležaljkama:
"Nitko mi ne daje nikakav znak ili osjećaj da me možda želi upoznati. Znaš ono, misliš li da ja ovdje stvarno nikoga ne interesiram?"
Hladan tuš s mlađim Lukom: Čudne opaske i fetiši je dotukli
Dodatni udarac njezinom samopouzdanju bio je pokušaj zbližavanja s mlađim Lukom. Iako je imala želju bolje ga upoznati, njegovi nespretni komentari i priznanja o neobičnim fetišima tijekom igara istine potpuno su je ohladili.
Nakon toga, Alja se našla u potpunom slijepom kutu s jedne strane osjeća da od dečkiju dobiva samo zid, a s druge strane, ono malo komunikacije što dobije pretvara se u opasno "gašenje" i 'turn off'.
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