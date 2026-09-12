'Svi kažu da je ovo stvoreno za mene!': Influencer i poduzetnik Vukašin stiže u 'Love Island Adria'

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Ovaj samouvjereni influencer i poduzetnik voli živjeti u trenutku, a u show 'Love Island Adria' stiže spreman za potpunu avanturu i nova životna iskustva.

Macho tip s nježnijom stranom

Iako se na prvu lako vidi u ulozi "macho" tipa, Vukašin iza opuštene vanjštine krije iznimno nježnu i zaštitnički nastrojenu stranu. Tvrdoglav je i ne voli osjećaj da ovisi o drugima, a u životu mu je dugoročni cilj postići financijsku slobodu te izgraditi život okružen obitelji, prijateljima i pravom partnericom. Odluka o ulasku u show proizašla je iz želje za novim izazovima, upoznavanjem novih ljudi i putovanjima, ali i zato što obožava Španjolsku. Njegovi prijatelji čvrsto vjeruju da je ovaj projekt stvoren upravo za njega, dok on otkriti poručuje kako nije siguran što ga točno očekuje, ali je otvoren za sve mogućnosti.

icon-expand icon-close icon-close Vukašin, Love Island Adria FOTO: RTL

Ne podnosi laži i traži emocionalno zrelu djevojku

Vukašin je slobodan protekle dvije godine, a iza sebe ima tri ozbiljne veze. Privlače ga inteligentne, ambiciozne, neovisne i vrijedne žene s dobrim smislom za humor, pri čemu naglašava da mu je emocionalna zrelost posebno važna. Apsolutno ne podnosi laži ni manipulacije, a sve probleme radije rješava otvorenim razgovorom. Zbog njegove izravnosti, djevojka kojoj se svidi sigurno neće morati nagađati o njegovim namjerama. Kada je riječ o vanjskom izgledu, priznaje da je važan na prvi pogled, no kasniji dojam ipak ovisi o karakteru, duhovitosti i inteligenciji koji su po njemu usko povezani. Njegov najveći izazov u vili bit će pomiriti svoju bezbrižnu, samouvjerenu stranu s onom emocionalnom.

icon-expand Vukašin, Love Island Adria FOTO: RTL