Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Svi pričaju o njihovoj 'toksičnoj' vezi: Što se zapravo događa između Mili i Gašpera?

Njihova ljubavna priča od samog početka privlači veliku pozornost. Mili i Gašper brzo su se zbližili, razvili snažne osjećaje, ali i prošli kroz niz ljubomornih ispada, nesuglasica i emotivnih trenutaka. Dok jedni navijaju za njihovu ljubav, drugi njihov odnos nazivaju toksičnim

RTL.hr
11.10.2026 07:00

Odnos Mili i Gašpera jedan je od onih o kojima se najviše govori u aktualnoj sezoni popularnog dating showa 'Love Island Adria'. Ono što je započelo kao snažna privlačnost vrlo brzo preraslo je u ozbiljnu romantičnu priču, no njihov put do ljubavi pokazao se sve samo ne jednostavnim. Od nježnih trenutaka i velikih obećanja do ljubomore, svađa i pomirenja, ovaj par gledateljima je priredio pravi vrtlog emocija.

Gašper i Mili, Love Island Adria
Gašper i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ljubav koja je brzo postala ozbiljna

Mili i Gašper od samog su početka pokazivali snažnu međusobnu privlačnost. Njihova povezanost razvijala se velikom brzinom, a ubrzo je postalo jasno da jedno drugome znače mnogo više od obične simpatije u vili. Dok su se ostali kandidati još upoznavali i istraživali svoje mogućnosti, njih dvoje sve su se više ponašali poput para u ozbiljnoj vezi.

Ipak, upravo je intenzitet njihova odnosa počeo izazivati različite reakcije. Dio gledatelja smatrao je da su njihovi osjećaji iskreni, dok su drugi upozoravali da se iza velike strasti krije odnos prepun ljubomore i nesigurnosti.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašperovo flertanje s Anjom uzdrmalo njihov odnos

Jedan od trenutaka koji je posebno uzburkao situaciju bilo je Gašperovo flertanje s Anjom. Njegovo ponašanje otvorilo je nova pitanja o njegovim osjećajima prema Mili, ali i o tome koliko je njihov odnos zapravo stabilan.

Situacija je dodatno zakomplicirala ionako intenzivnu vezu, a među njima su se počele nizati napetosti i nesuglasice. Povjerenje, koje je u svakom odnosu ključno, našlo se na velikom ispitu, a njihova ljubavna priča sve je više nalikovala emocionalnom vrtuljku iz kojeg nijedno nije lako pronalazilo izlaz.

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Svađe, ljubomora i optužbe za toksičan odnos

Kako je vrijeme odmicalo, njihovi sukobi postajali su sve izraženiji. Umjesto bezbrižnog uživanja u zajedničkim trenucima, Mili i Gašper sve su se češće suočavali s nesporazumima, ljubomorom i teškim razgovorima.

Njihov odnos izazvao je brojne komentare gledatelja, a na društvenim mrežama počelo se sve češće spominjati da je riječ o toksičnoj vezi. Dok su neki u njihovim svađama vidjeli znakove nezdravog odnosa, drugi su smatrali da se radi o dvoje mladih ljudi koji se pokušavaju nositi sa snažnim osjećajima u specifičnim okolnostima dating showa.

Mili, Gašper, Love Island Adria
Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je Mili Gašperu priznala da se previše dala u njihov odnos te odlučila više pažnje posvetiti sebi i upoznavanju drugih muškaraca u vili. Bio je to svojevrstan preokret jer je pokazala da više ne želi sve svoje vrijeme i emocije usmjeravati isključivo na njega.

Nakon svega ipak je uslijedilo pomirenje

Iako se činilo da su brojne nesuglasice ozbiljno ugrozile njihovu vezu, Mili i Gašper ponovno su pronašli put jedno do drugoga. Nakon burnih razgovora, udaljavanja i preispitivanja osjećaja, odlučili su svojoj ljubavi pružiti novu priliku.

Njihovo pomirenje pokazalo je da privlačnost među njima nije nestala unatoč svemu što su prošli. Ponovno su se zbližili i prepustili nježnostima, a njihov odnos dobio je novo poglavlje.

No pitanje koje i dalje intrigira gledatelje jest hoće li ovoga puta uspjeti izgraditi stabilniji odnos ili ih očekuje još jedan krug ljubomore, svađa i pomirenja.

Hoće li ljubav Mili i Gašpera biti jača od svih prepreka ili će njihova burna veza ponovno doći na kušnju? Nastavak njihove priče pratite u 'Love Islandu Adria' na platformi Voyo.

love island adria mili i gašper
Love Island Adria

Loren i Roberto iz 'Love Islanda Adria' donijeli veliku odluku! 'Našli smo stan i živjet ćemo zajedno u Hrvatskoj'

Moglo bi te zanimati

Tko je Mili, djevojka koja je podigla najveću prašinu u 'Love Islandu Adria'? Njezina veza s Gašperom izaziva lavinu reakcija

U 'Love Island Adria' sprema se veliko iznenađenje! Lara potrčala odmah jer u vilu stiže...

'Vidi je, kako je slatka': Anthony priznao osjećaje prema Lari i otkrio da bi je opet izabrao

Hoće li otići korak dalje? Drina i Valentin provest će noć sami u ljubavnom gnijezdu

Spojler alert! Alisa donijela veliku odluku na spajanju parova: Odabrala onog s kim želi 'nešto više'

Cure savjetovale Mili da bude oprezna s Gašperom: 'Publika nam je već poslala signal da tu nešto ne štima!'

Pročitaj na Net.hr
Napustio nas avangardni roker: Prisjetite se najboljih trenutaka Gorana Bareta
Preminuo je Goran Bare
Dalibor je pobjednik ovotjedne 'Večere za 5': 'Nisam ovo uopće očekivao!'
Od arhitektonskih trikova do luksuznih vila: 'Dom po mom' s Lanom Pavić ove nedjelje na RTL-u
Čiste mu toalet, kuhaju, brinu o vešu: Diddy u zatvoru živi kao kralj! Čak mu i noge peru
Kakve ljepotice! Pogledajte tko je sinoć zablistao u Dubrovniku
Blanka ga odavno skinula, ali njezin bivši muž ne: Zašto Ruben još uvijek nosi vjenčani prsten?
A$AP Rocky stigao u Beograd: Pogledajte kakva je atmosferu napravio pred srpskom publikom
Ništa od koncerata Parnog valjka u listopadu i studenome: Sve odgodili, pjevač mora na operaciju
Poznati domaći dizajner oprašta se od svijeta mode: Otkrijte što vas još čeka u novoj RTL Sceni