Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

'Svi smo svjesni što slijedi' Anthony uzrujan nakon nove poruke: 'Počet će izlasci, netko ide kući!'

Nakon što je u vilu 'Love Island Adria' stigla poruka produkcije o tajnoj rang-listi dečkiju i ozbiljnim posljedicama koje čekaju one na samom dnu, među islanderima je zavladala blaga panika

RTL.hr
21.10.2026 22:20

Opuštena atmosfera u sekundi je pala u zaborav, a zamijenili su je kalkulacije i neizvjesnost.

Islanderima je jasno da im se iza leđa sprema novi velika drama u showu, a nitko od njih ne želi biti taj koji će spakirati kofere.

Anthony bez uljepšavanja: 'Netko ide kući, stoposto!'

Dok preostali parovi u šoku raspravljaju o tome tko bi se mogao naći na udaru i kakve ih točno kazne očekuju, Anthony je naglas izgovorio ono čega se svi u vili potajno pribojavaju.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Promatrajući napetu situaciju i misteriozne najave produkcije, nije skrivao svoju zabrinutost pa je pred cimerima iznio prilično mračnu prognozu za naredne sate:

"Svjesni smo situacije. Mislim da će sada početi izlasci lijevo, desno, gore, dolje... Neko ide kući, stoposto!", otvoren je bio Anthony.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li posljedice rang-liste značiti instantno izbacivanje nekog od momaka ili će na udaru završiti parovi?

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Pala velika priznanja među islanderima, no stiglo upozorenje: Tko je na dnu rang-liste snosi ozbiljne posljedice!

Love Island Adria

Rekao je da ide s njom pa promijenio mišljenje! Anamarija se slomila: 'Očekivala sam da idemo zajedno'

Moglo bi te zanimati

Voli li Anthony još uvijek Laru? 'Nikad ne reci nikad, ona će mi se uvijek sviđati!'

ANKETA Valentinov novi izgled podijelio gledatelje: S dužom kosom ili ošišan na kratko?

Anamarija otvorila dušu o odnosu s Gašperom izvan showa: 'Nije bio dosljedan, a smetala mi je jedna jako ružna stvar'

Loren i Roberto direktno se obratili fanovima: Otkrili sve o svom odnosu, pa priznali i što misle o prekidu Mili i Gašpera

Gledatelji rekli svoje! Jedan par slavi, a drugi na korak do ispadanja iz 'Love Island Adria'

Spoiler alert! Jedna islanderica već pakira kofere, a o sudbini dvojice islandera odlučuje samo jedan glas

Pročitaj na Net.hr
Nekoć je osvajao pozornice, a sada ga jedva prepoznaju: Slavni pjevač šokirao izgledom
Tony nije mogao zaustaviti suze: Potresni prizori s komemoracije za Mirka Cetinskog
Je li to Božić već počeo? Sydney Sweeney snimila blagdansku reklamu: Naravno, u donjem rublju
Bila je glasnogovornica Bijele kuće samo 5 dana: Fotografi je snimili prvi put nakon otkaza
Ljubav Monice i Vinceta prkosio je pravilima: 'Ne očekujem vjernost ako smo mjesecima razdvojeni'
Ante Balen uoči velikog dana progovorio o djevojci: 'Ona je prva koja čuje moje pjesme'
Objavljena posljednja knjiga Vedrane Rudan: Sin Slaven otkrio što mu je rekla prije smrti
Jugoslavenska glazbena diva proslavila 66. rođendan: Prisjetite se kako je izgledala u mladosti
Što se događa s Glenn Close? Obožavatelji se zabrinuli za glumicu, ona otkrila što se dogodilo
Obitelj shrvana: Stotine ljudi oprostilo se od glazbenika Mirka Cetinskog