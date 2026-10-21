'Svi smo svjesni što slijedi' Anthony uzrujan nakon nove poruke: 'Počet će izlasci, netko ide kući!'

Opuštena atmosfera u sekundi je pala u zaborav, a zamijenili su je kalkulacije i neizvjesnost.
Islanderima je jasno da im se iza leđa sprema novi velika drama u showu, a nitko od njih ne želi biti taj koji će spakirati kofere.
Anthony bez uljepšavanja: 'Netko ide kući, stoposto!'
Dok preostali parovi u šoku raspravljaju o tome tko bi se mogao naći na udaru i kakve ih točno kazne očekuju, Anthony je naglas izgovorio ono čega se svi u vili potajno pribojavaju.
Promatrajući napetu situaciju i misteriozne najave produkcije, nije skrivao svoju zabrinutost pa je pred cimerima iznio prilično mračnu prognozu za naredne sate:
"Svjesni smo situacije. Mislim da će sada početi izlasci lijevo, desno, gore, dolje... Neko ide kući, stoposto!", otvoren je bio Anthony.
Hoće li posljedice rang-liste značiti instantno izbacivanje nekog od momaka ili će na udaru završiti parovi?
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