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Talačka kriza na Rebru u 'Specijalistima Zagreb': Inspektorica Ana suočena s napadačem koji ju je drogirao

Potraga za ubojicom stjuardese Sabine Vukše doživjela je dramatičan vrhunac u hodnicima KBC-a Rebro, gdje se iskusna inspektorica Ana Kirin našla licem u lice s Marinom Borkovićem, farmaceutom osumnjičenim za niz brutalnih napada. U napetoj talačkoj krizi, nenaoružana inspektorica morala se osloniti isključivo na svoju psihološku vještinu kako bi razoružala opasnog čovjeka i privela ga pravdi

RTL.hr
14.09.2026 21:05

Nakon što je istraga ukazala na Borkovića kao mogućeg počinitelja, inspektorica Kirin stigla je u KBC Rebro kako bi ispitala doktora koji ga je preporučio za posao. Međutim, u bolničkom hodniku susrela je upravo onoga koga je tražila. Prepoznavši inspektoricu, Borković je shvatio da je stjeran u kut. U očajničkom potezu, zgrabio ju je i, prijeteći oružjem, odveo u jednu od prostorija, pretvarajući rutinsku provjeru u talačku krizu.

"Više se nećeš probuditi", bile su njegove prve riječi, otkrivajući stanje potpunog rasula. Suočen s posljedicama svojih djela, Borković je počeo priznavati motive, otkrivajući duboke frustracije i osjećaj nevidljivosti. "Ne bi me ni pogledala, kamoli saslušala", rekao je, pokušavajući objasniti zašto je posezao za drogiranjem svojih žrtava. U njegovim očima, to je bio jedini način da mu se žene, koje su ga ignorirale, približe.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

"Nisam ubojica, to se desilo"

Dok je situacija visjela o koncu, inspektorica Ana započela je opasnu psihološku igru. Umjesto panike, pokazala je razumijevanje i počela graditi neočekivanu vezu sa svojim otmičarom. Prvi korak bio je ponuditi mu iluziju nade. Spomenula je djevojku iz Požege koja ga je prepoznala s fotorobota, no priču je vješto izvrnula.

"Što misliš na onu iz Požege koja se zaljubila u tebe? Nazvala je kad je vidjela fotorobot", rekla mu je, pretvarajući dokaz protiv njega u znak da ipak postoji netko kome se sviđa. Ponudila mu je čak i njezin broj telefona, igrajući na njegovu očajničku potrebu za prihvaćanjem. "Nije kasno", uvjeravala ga je, otvarajući mu lažni put prema iskupljenju.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Nakon što je ponudila nadu, uslijedio je udarac na njegovu najveću slabost - patološku vezanost za majku. "Kaj živiš sa starom? Koliko imaš godina?", upitala ga je hladno, ciljajući ravno u srž njegove nesigurnosti. Taj verbalni napad bio je dovoljan da ga potpuno slomi i dovede na rub predaje.

Obećanje koje je presudilo

Kada je vidjela da je njegov otpor slomljen, Kirin je zadala posljednji, odlučujući udarac. Prebacila je fokus na jedinu osobu do koje mu je, čini se, bilo stalo - njegovu majku. "Kako će te gledati kao mamu silovatelja i ubojice?", upitala ga je, natjeravši ga da se suoči sa sramotom koju će joj nanijeti.

Borković je slomljeno ponavljao: "Nisam ubojica, to se desilo." U tom trenutku, inspektorica mu je dala obećanje koje nije mogao odbiti. "Obećajem ti, mama neće saznati nikad." Ta rečenica bila je sve što je Borkoviću trebalo. Uvjeren da može poštedjeti majku istine, konačno je odložio oružje, a Ana ga je tada privela.

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