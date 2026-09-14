Talačka kriza na Rebru u 'Specijalistima Zagreb': Inspektorica Ana suočena s napadačem koji ju je drogirao

Potraga za ubojicom stjuardese Sabine Vukše doživjela je dramatičan vrhunac u hodnicima KBC-a Rebro, gdje se iskusna inspektorica Ana Kirin našla licem u lice s Marinom Borkovićem, farmaceutom osumnjičenim za niz brutalnih napada. U napetoj talačkoj krizi, nenaoružana inspektorica morala se osloniti isključivo na svoju psihološku vještinu kako bi razoružala opasnog čovjeka i privela ga pravdi

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Nakon što je istraga ukazala na Borkovića kao mogućeg počinitelja, inspektorica Kirin stigla je u KBC Rebro kako bi ispitala doktora koji ga je preporučio za posao. Međutim, u bolničkom hodniku susrela je upravo onoga koga je tražila. Prepoznavši inspektoricu, Borković je shvatio da je stjeran u kut. U očajničkom potezu, zgrabio ju je i, prijeteći oružjem, odveo u jednu od prostorija, pretvarajući rutinsku provjeru u talačku krizu. "Više se nećeš probuditi", bile su njegove prve riječi, otkrivajući stanje potpunog rasula. Suočen s posljedicama svojih djela, Borković je počeo priznavati motive, otkrivajući duboke frustracije i osjećaj nevidljivosti. "Ne bi me ni pogledala, kamoli saslušala", rekao je, pokušavajući objasniti zašto je posezao za drogiranjem svojih žrtava. U njegovim očima, to je bio jedini način da mu se žene, koje su ga ignorirale, približe.

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"Nisam ubojica, to se desilo"

Dok je situacija visjela o koncu, inspektorica Ana započela je opasnu psihološku igru. Umjesto panike, pokazala je razumijevanje i počela graditi neočekivanu vezu sa svojim otmičarom. Prvi korak bio je ponuditi mu iluziju nade. Spomenula je djevojku iz Požege koja ga je prepoznala s fotorobota, no priču je vješto izvrnula. "Što misliš na onu iz Požege koja se zaljubila u tebe? Nazvala je kad je vidjela fotorobot", rekla mu je, pretvarajući dokaz protiv njega u znak da ipak postoji netko kome se sviđa. Ponudila mu je čak i njezin broj telefona, igrajući na njegovu očajničku potrebu za prihvaćanjem. "Nije kasno", uvjeravala ga je, otvarajući mu lažni put prema iskupljenju.

icon-expand Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Nakon što je ponudila nadu, uslijedio je udarac na njegovu najveću slabost - patološku vezanost za majku. "Kaj živiš sa starom? Koliko imaš godina?", upitala ga je hladno, ciljajući ravno u srž njegove nesigurnosti. Taj verbalni napad bio je dovoljan da ga potpuno slomi i dovede na rub predaje.

Obećanje koje je presudilo