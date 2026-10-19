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Love Island Adria

Tara i Vukašin u novoj emisiji 'Bombaškoljka' iskreni o jednom islanderu: 'Uživa jer je dobio pažnju, zamjeram mu to!'

Bivši natjecatelji showa 'Love Island Adria', Tara i Vukašin, gostovali su u drugoj epizodi emisije 'Bombaškoljka'

RTL.hr
19.10.2026 08:00

Uz razgovor o vlastitom odnosu i prvim dojmovima, par se u emisiji 'Bombaškoljka' najviše osvrnuo na dinamiku među ostalim islanderima. Nisu se ustručavali podijeliti iskrena zapažanja, a posebno su bili zanimljivi njihovi komentari o Valentinu, Lari i Gašperu.

Valentin i Drina iz Vukašinove perspektive

Vukašin je komentirao par koji pred malim ekranima slovi za najstabilniji. "Mislim da Valentin i Drina jedino ispadaju više dobro nego što zapravo jesu", istaknuo je Vukašin, objašnjavajući kako slika na televiziji možda ne prikazuje pravo stanje stvari u kući.

Iako je priznao da među njima postoji povezanost, iznio je svoje specifično viđenje njihove privlačnosti. "Mislim da oni stvarno imaju konekciju neku, a nemaju toliku tenziju jedno između drugog, konkretno seksualno", izjavio je Vukašin. Tara je s druge strane imala znatno blaži stav, naglasivši kako jako voli njihovu vezu i smatra da se lijepo slažu.

Tara, Vukašin, Bombaškoljka
Tara, Vukašin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Gašperova igra i naivnost islanderki

Osvrnuvši se na odnos Mili i Gašpera, oboje su primijetili znakove upozorenja i izrazili zabrinutost za smjer u kojem ta romansa ide. Tara je njihov odnos opisala kao neravnopravan. "Možda je to malo toksično jer jedan ide na jednu stranu, a drugi ostaje", priznala je Tara.

Vukašin je bio znatno izravniji u osudi Gašperovog ponašanja, pogotovo nakon što je postalo jasno da on voli testirati granice. "Mislim da Gašper jako uživa jer je dobio pažnju od tri različite djevojke", napomenuo je Vukašin, naglašavajući kako se radi o klasičnom poigravanju.

Nije skrivao razočaranje načinom na koji se njegov bivši cimer odnosi prema osjećajima drugih. "Zamjeram mu to, zamjeram jer nije lijepo igrati s tuđim emocijama", zaključio je Vukašin, dodavši kako djevojke u vili zaslužuju mnogo više poštovanja nego što im se trenutno pruža.

Tara, Vukašin, Nikola, Bombaškoljka
Tara, Vukašin, Nikola, Bombaškoljka FOTO: RTL

Favoriti koji moraju pobijediti

Unatoč raznim nesuglasicama u kući, Vukašin i Tara imaju jasne favorite za samu završnicu showa. Tara je posebno pohvalila Larinu hrabrost i zrelost, unatoč njezinim godinama. "Svaka čast kako je cura jaka i stoji iza sebe i ono kaže što misli. Tko god da kaže da je nezrela, stvarno ja mislim da je na puno načina jako zrela", naglasila je Tara.

Vukašin se složio te je istaknuo Anthonyja kao pravog emotivca ispod grube vanjštine, a svoje je simpatije prema tom paru izrazio prilično odlučno. "Pomirit će se Lara i Anthony i pobijedit će, i to mora da se desi. Inače, ja neću više nikad gledati 'Love Island' u životu", kroz smijeh je objasnio svoj stav.

Iako su oboje relativno brzo napustili vilu, sudjelovanje u emisiji donijelo im je vrijedno iskustvo i potvrdilo važnost iskrenosti. Danas uživaju u zajedničkom vremenu bez opterećivanja etiketama, a hoće li se njihova predviđanja o bivšim cimerima ostvariti, pokazat će vrijeme.

Cijeli razgovor s Tarom i Vukašinom pogledajte u emisiji 'Bombaškoljka' na platformi Voyo, a nove avanture u 'Love Islandu Adria' pratite na platformi Voyo.

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Love Island Adria

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