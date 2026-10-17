Tara i Vukašin u emisiji 'Bombaškoljka': Priznali u kakvom su statusu i otkrili što se stvarno događalo iza kamera

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Tara i Vukašin vilu su napustili u dramatičnim okolnostima, a sada su napokon sjeli na kauč emisije 'Bombaškoljka' kako bi progovorili o svom odnosu, iskrenim emocijama i detaljima koje gledatelji nisu mogli vidjeti na malim ekranima.

Karakterne razlike i prvi dojmovi u showu

Kada je Vukašin tek ušao u show, njegov prvi izbor bila je Lara, no ubrzo je shvatio da zbog razlike u godinama i zrelosti taj odnos ipak neće ići u smjeru dublje povezanosti. S druge strane, Tara je prva napravila korak prema njemu, iako mu je njezino dosadašnje neiskustvo u ozbiljnim vezama isprva bilo neobično. Tara je to otvoreno potvrdila i pojasnila svoj stav: "Da ja sad sjednem i sebe dam nekome sto posto, meni je to jako velika stvar i ne bih dala tu priliku bilo kome", istaknula je. Vukašin je priznao kako mu je to razmišljanje na prvu bilo novo: "Malo mi je neobično da netko s 23 ili 24 godine nema iskustva s dužim vezama, ali jako cijenim takav stav."

icon-expand icon-close icon-close Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Tu sam se zaljubila, tu sam znala!"

Jedan od najzabavnijih i najdinamičnijih trenutaka u vili bila je striptiz igra u kojoj je Vukašin uskočio u ulogu građevinara i priredio pravi show. "Tu sam se zaljubila, tu sam znala", kroz smijeh je priznala Tara. "Jesam zatvorila oči, ali nisam mogla da ne gledam!" Ipak, dinamičnu atmosferu ubrzo su preokrenuli novi ulasci. Dolazak Luke starijeg i Luke mlađeg potpuno je promijenio odnose u kući. Odluka Luke mlađeg da za svoju partnericu odabere Taru značila je da Vukašin mora spakirati kofere i napustiti vilu. Odlazak kod vatre izazvao je val neočekivanih emocija. "Stvarno nisam očekivao da će dečki toliko emotivno reagirati", priznao je Vukašin. "I sam sam zaplakao, prije svega zbog njih, jer sam vidio koliko im je stalo. Stvarno dugo nisam osjetio tako snažnu energiju i toliko emocija na jednom mjestu."

icon-expand Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iskreno o drugim parovima i brzi odlazak iz vile

Njezin nastavak boravka u vili s novim partnerom nije dugo potrajao. Tara je odmah prve večeri postavila jasne granice i dala do znanja da nije spremna za razvijanje romanse, zamolivši za prostor. Samo dva dana kasnije, shvaćajući da je njezin boravak bez Vukašina izgubio smisao, i sama je odlučila napustiti natjecanje. Komentirajući odnose ostalih parova iz vanjske perspektive, Vukašin se osvrnuo na dinamiku u kući: "Mislim da pojedini parovi pred kamerama izgledaju skladnije nego što zapravo jesu. Neki odnosi djeluju pomalo promišljeno i kalkulirano, pa gledatelji ne vide uvijek punu sliku onoga što se događa iza kulisa."

icon-expand Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Život izvan vile: "Ne stavljamo etiketu ni na što!"