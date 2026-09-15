Tara iskrena o Jovanu: 'Stvarno je lijep, ali je uštogljen i ne privlači me njegova energija'

Atmosferu u vili dodatno je zagrijala igra "Ice Breaker", osmišljena kako bi natjeralo otočane na potpunu iskrenost. Kroz seriju provokativnih pitanja, morali su otkriti tko im je fizički najprivlačniji, a tko odaje dojam osobe koja bi mogla stvarati probleme. Tara je tijekom igre priznala da joj je Jovan "zapeo za oko", pohvalivši njegov izgled. Ipak, vrlo brzo je otkrila i što smatra velikom "crvenom zastavom" u ponašanju muškarca.

Nakon igre, u razgovoru s drugim djevojkama, Tara je detaljnije objasnila zašto, unatoč početnoj simpatiji, ne osjeća dublju povezanost s Jovanom. Usporedila ga je sa svojim partnerom u vili, Vukašinom, te istaknula ključne razlike u njihovoj energiji.

"Ako usporedim, recimo, Jovana i Vukašina, Jovan mi je onaj tip... lijep, ima lijep osmijeh, lijepe mišiće, ali ja ne osjećam nešto da me privlači njegova energija", iskreno je rekla. Njezine riječi potvrđuju da je kemija puno više od fizičkog izgleda. Dok je priznala da je Jovan privlačan, opisala ga je kao pomalo "uštogljenog", što je stvorilo zid između njih. S druge strane, momci su Taru tijekom igre opisali kao "zahtjevnu" i djevojku s "previše energije", na što je ona samouvjereno odgovorila: "Ja jesam zahtjevna i neću se promijeniti, jer ja volim takva kakva jesam."

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