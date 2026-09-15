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Love Island Adria

Tara iskrena o Jovanu: 'Stvarno je lijep, ali je uštogljen i ne privlači me njegova energija'

Dok su se neki parovi zbližavali, drugi su se suočili s prvim preprekama i sumnjama. U središtu pozornosti našla se Tara, koja je progovorila o svojim dojmovima o Jovanu, otkrivajući kako vanjski izgled nije dovoljan da bi se rodila privlačnost

RTL.hr
15.09.2026 12:00

Atmosferu u vili dodatno je zagrijala igra "Ice Breaker", osmišljena kako bi natjeralo otočane na potpunu iskrenost. Kroz seriju provokativnih pitanja, morali su otkriti tko im je fizički najprivlačniji, a tko odaje dojam osobe koja bi mogla stvarati probleme. Tara je tijekom igre priznala da joj je Jovan "zapeo za oko", pohvalivši njegov izgled. Ipak, vrlo brzo je otkrila i što smatra velikom "crvenom zastavom" u ponašanju muškarca.

Tara, Love Island Adria
Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Lijep je, ali uštogljen"

Nakon igre, u razgovoru s drugim djevojkama, Tara je detaljnije objasnila zašto, unatoč početnoj simpatiji, ne osjeća dublju povezanost s Jovanom. Usporedila ga je sa svojim partnerom u vili, Vukašinom, te istaknula ključne razlike u njihovoj energiji.

Jovan, Love Island Adria
Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Ako usporedim, recimo, Jovana i Vukašina, Jovan mi je onaj tip... lijep, ima lijep osmijeh, lijepe mišiće, ali ja ne osjećam nešto da me privlači njegova energija", iskreno je rekla. Njezine riječi potvrđuju da je kemija puno više od fizičkog izgleda. Dok je priznala da je Jovan privlačan, opisala ga je kao pomalo "uštogljenog", što je stvorilo zid između njih. S druge strane, momci su Taru tijekom igre opisali kao "zahtjevnu" i djevojku s "previše energije", na što je ona samouvjereno odgovorila: "Ja jesam zahtjevna i neću se promijeniti, jer ja volim takva kakva jesam."

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