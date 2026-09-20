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Love Island Adria

Tara isprovocirala Anthonyja pred svima: 'Ti se najviše bojiš konkurencije!'

Novi izazov donio je potpunu pomutnju u vilu 'Love Island Adria'! Djevojke su se spuštale niz tobogan i odgovarale na škakljiva pitanja, a jedno naizgled bezazleno pitanje pretvorilo se u pravu verbalnu paljbu između Tare i Anthonyja

RTL.hr
20.09.2026 10:00

Kada je Tara dobila zadatak da imenuje dečka koji se u vili najviše plaši konkurencije, bez puno razmišljanja prstom je pokazala na Anthonyja. Njezina je prozivka ozbiljno pogodila njegov samouvjereni imidž, pa je Anthony, vidno izbačen iz takta, odmah zatražio objašnjenje pred svima.

"Zašto? Zašto, kaži mi zašto! Ja se ne bojim konkurencije, nimalo. Iskreno ti kažem, ja sam taj koji ima moć. Danas se oni moraju brinuti zbog mene", oštro je uzvratio Anthony, dok mu je Tara kroz smijeh poručila da ga jednostavno voli izazivati.

Tara, Anthony, Love Island Adria
Tara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ranjeni ego uoči odluke

Njegova burna reakcija podigla je prašinu među stanarima i dodatno zakuhala atmosferu uoči odlučujuće ceremonije spajanja parova. Dok Anthony žestoko brani svoju poziciju i tvrdi da drži sve konce u rukama, njegov napeti odnos s Larom i flert s novom stanarkom Aljom pokazat će radi li se o stvarnoj dominaciji ili samo o obrambenom mehanizmu.

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Love Island Adria

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