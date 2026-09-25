Tara napustila 'Love Island Adria' pa otkrila: 'Nisam ljuta na Luku! Javit ću se Vukašinu, bilo bi mi drago vidjeti ga'

Tara je napustila Love Island Adria nakon što je Luka odabrao novu bombshell Anju kao svoju partnericu u vili. Islanderi su emotivno otpratili jednu od najomiljenijih kandidatkinja showa, a ona priznaje - svi parovi jednako zaslužuju pobjedu. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

"Iskreno, nisam ljuta na Luku, ali ne mogu reći da mi je omiljena osoba", kroz smijeh je Tara komentirala nakon svog ispadanja. "Mislim da sam ostavila trag i da će moja energija biti tu", dodala je. Otkrila je kroz smijeh i da će se javiti Vukašinu! "Da, javit ću se, bilo bi mi drago vidjeti ga, mislim da bi imali puno toga za pričati", komentirala je Tara.

icon-expand icon-close icon-close Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Smatra da bi se odnos s Vukašinom mogao razviti i bilo joj je, kaže, teško što je otišao. "Mislim da smo radili po osjećaju, ne bih promijenila kako smo se mi prepoznali jer je to bio naš put", objasnila je odnos s Vukašinom. S Lukom se, kaže, nije osjećala dobro, nisu kliknuli. "Volim kad je netko siguran u sebe i zna što hoće", objasnila je.

icon-expand Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Mislim da nitko od dečkiju nije moj tip, većina su mi postali dobri prijatelji, super su momci", diplomatski je ustvrdila Tara. "Navijam za sve, svi zaslužuju pobjedu jednako", zaključila je nakon napuštanja Love Island Adria vile.

icon-expand Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo