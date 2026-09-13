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Love Island Adria

Tara uoči ulaska u 'Love Island Adria' za RTL.hr otkrila što pakira za Tenerife: 'Za plažu mi je najdraži muški šorc!'

Nova kandidatkinja 'Love Islanda Adria' Tara uoči samog ulaska u raskošnu vilu na Tenerifeu otvoreno je za RTL.hr progovorila o muško-ženskim odnosima, osobinama koje nikako ne tolerira kod muškaraca te otkrila kako izgleda njezin savršeni spoj koji, prema njezinim riječima, traje čak osam sati

RTL.hr
13.09.2026 13:40

Na pitanje o prvim asocijacijama na odlazak u egzotične krajeve, Tara bez razmišljanja ističe sunce i bazen. Ipak, ono što pakira u svoj kofer za Tenerife mnoge će iznenaditi. Umjesto klasičnih ženskih kupaćih kostima, sa sobom nosi i jedan pomalo neočekivan komad - muški šorc za kupanje.

"Imam muški šorc za kupanje i to mi je omiljeni odjevni predmet za plažu.", priznala je Tara kroz smijeh za RTL.hr.

Time je jasno dala do znanja kako prije svega cijeni udobnost i ne zamara se uobičajenim modnim pravilima, što je samo jedan od pokazatelja njezine opuštene i autentične osobnosti.

Tara, Love Island Adria
Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Najveći 'red flag' je dečko koji ne zna što hoće i nema kičme"

Kada je riječ o muškarcima, Tara točno zna kakve osobine izbjegava u širokom luku. U razgovoru uoči ulaska u 'Love Island Adria' jasno je definirala stvari koje kod potencijalnog partnera smatra potpuno odbojnima.

"Glavni 'red flagovi' su mi da dečko ne zna što hoće, da ne zna reći što hoće i da nema kičme. S druge strane, tražim nekoga tko se voli zezati i tko se ne uzima previše ozbiljno. Smisao za avanturu i humor su mi ključni", iskrena je Tara.

Koliko je sklona nekonvencionalnim situacijama potvrdila je i pričom o najneobičnijem spoju na kojem je bila, kada je otišla na 'date' s dečkom s kojim uopće nije govorila isti jezik pa su morali improvizirati cijelu komunikaciju.

Tara, Love Island
Tara, Love Island FOTO: RTL

Savršen spoj: Kava, second-hand shop i zalazak sunca uz vino

Njezina vizija savršenog spoja daleko je od klasične večere i kina. Radi se o cjelodnevnoj avanturi ispunjenoj smijehom, opuštenim aktivnostima i neobičnim stanicama.

"Idemo u moj omiljeni kafić, sjednemo i pričamo. Nakon toga idemo u second-hand shop i tamo isprobavamo odjeću. Sljedeće idemo na plažu sunčati se uz bocu vina i gledamo zalazak sunca. Cijeli taj spoj traje oko osam sati i to mi je savršeno provedeno vrijeme", opisuje Tara.

Također je vrlo jasna po pitanju javljanja nakon spoja. Očekuje poruku zahvale i ugodnog razgovora odmah po dolasku kući, a potom i nastavak komunikacije. Čekanje od tjedan dana bez poruke za nju je jasan znak da od odnosa nema ništa.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo i RTL večeras, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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