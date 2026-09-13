Tara uoči ulaska u 'Love Island Adria' za RTL.hr otkrila što pakira za Tenerife: 'Za plažu mi je najdraži muški šorc!'

Nova kandidatkinja 'Love Islanda Adria' Tara uoči samog ulaska u raskošnu vilu na Tenerifeu otvoreno je za RTL.hr progovorila o muško-ženskim odnosima, osobinama koje nikako ne tolerira kod muškaraca te otkrila kako izgleda njezin savršeni spoj koji, prema njezinim riječima, traje čak osam sati

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Na pitanje o prvim asocijacijama na odlazak u egzotične krajeve, Tara bez razmišljanja ističe sunce i bazen. Ipak, ono što pakira u svoj kofer za Tenerife mnoge će iznenaditi. Umjesto klasičnih ženskih kupaćih kostima, sa sobom nosi i jedan pomalo neočekivan komad - muški šorc za kupanje. "Imam muški šorc za kupanje i to mi je omiljeni odjevni predmet za plažu.", priznala je Tara kroz smijeh za RTL.hr. Time je jasno dala do znanja kako prije svega cijeni udobnost i ne zamara se uobičajenim modnim pravilima, što je samo jedan od pokazatelja njezine opuštene i autentične osobnosti.

icon-expand icon-close icon-close Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Najveći 'red flag' je dečko koji ne zna što hoće i nema kičme"

Kada je riječ o muškarcima, Tara točno zna kakve osobine izbjegava u širokom luku. U razgovoru uoči ulaska u 'Love Island Adria' jasno je definirala stvari koje kod potencijalnog partnera smatra potpuno odbojnima. "Glavni 'red flagovi' su mi da dečko ne zna što hoće, da ne zna reći što hoće i da nema kičme. S druge strane, tražim nekoga tko se voli zezati i tko se ne uzima previše ozbiljno. Smisao za avanturu i humor su mi ključni", iskrena je Tara. Koliko je sklona nekonvencionalnim situacijama potvrdila je i pričom o najneobičnijem spoju na kojem je bila, kada je otišla na 'date' s dečkom s kojim uopće nije govorila isti jezik pa su morali improvizirati cijelu komunikaciju.

icon-expand Tara, Love Island FOTO: RTL

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