Tek joj je 19, a samopouzdanja joj ne nedostaje: Kako je Lara ukrala show u 'Love Islandu Adria'

Lara se u vili brzo našla u centru zbivanja, a njezina energija i direktnost nisu prošle nezapaženo. Dok se neki Islanderi još uvijek pokušavaju snaći, upoznati jedni druge i otkriti kome se zapravo žele približiti, Lara ne ostavlja dojam djevojke koja će čekati da netko drugi povuče prvi potez.
Upravo je spoj mladosti i samouvjerenosti ono zbog čega se istaknula već na samom početku showa. Jasno pokazuje kada joj se netko sviđa, ali isto tako djeluje kao djevojka koja neće pristati na manje od onoga što želi.
Da joj samopouzdanja ne nedostaje, jasno je i kada se zaviri na njezin Instagram. Lara ondje rado dijeli trenutke iz svog života, a atraktivnim fotografijama pokazuje i svoj modni stil te ljubav prema sređivanju i poziranju pred kamerama.
Sudeći prema prvim danima u vili, ova mlada Islanderica mogla bi biti jedna od kandidatkinja o kojima će se itekako pričati. U 'Love Islandu Adria' već je pokazala da se ne boji biti u centru pažnje, a tek treba vidjeti kamo će je odvesti ljubavna avantura na Tenerifeu.
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