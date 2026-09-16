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Love Island Adria

Tek joj je 19, a samopouzdanja joj ne nedostaje: Kako je Lara ukrala show u 'Love Islandu Adria'

Tek je zakoračila u vilu 'Love Islanda Adria', a Lara je već uspjela privući veliku pozornost. Iako je vrlo mlada, od samog početka pokazuje da joj samopouzdanja ne nedostaje te da itekako zna što želi – i od ljubavi i od muškarca koji će je osvojiti

RTL.hr
16.09.2026 12:30

Lara se u vili brzo našla u centru zbivanja, a njezina energija i direktnost nisu prošle nezapaženo. Dok se neki Islanderi još uvijek pokušavaju snaći, upoznati jedni druge i otkriti kome se zapravo žele približiti, Lara ne ostavlja dojam djevojke koja će čekati da netko drugi povuče prvi potez.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Upravo je spoj mladosti i samouvjerenosti ono zbog čega se istaknula već na samom početku showa. Jasno pokazuje kada joj se netko sviđa, ali isto tako djeluje kao djevojka koja neće pristati na manje od onoga što želi.

Da joj samopouzdanja ne nedostaje, jasno je i kada se zaviri na njezin Instagram. Lara ondje rado dijeli trenutke iz svog života, a atraktivnim fotografijama pokazuje i svoj modni stil te ljubav prema sređivanju i poziranju pred kamerama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Sudeći prema prvim danima u vili, ova mlada Islanderica mogla bi biti jedna od kandidatkinja o kojima će se itekako pričati. U 'Love Islandu Adria' već je pokazala da se ne boji biti u centru pažnje, a tek treba vidjeti kamo će je odvesti ljubavna avantura na Tenerifeu.

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