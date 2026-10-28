Tenzije pred novo spajanje parova: Pogledajte tko se nalazi u najnezavidnijoj situaciji

Nova poruka unijela je nemir u vilu 'Love Island Adria', a s obzirom na to da je djevojaka više nego muškaraca, pojedinima je opstanak u showu ozbiljno ugrožen

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Dok se pojedini parovi sve više zbližavaju, drugi još uvijek nisu pronašli osobu s kojom žele nastaviti svoje ljubavne putovanje. Ovoga puta neizvjesnost je dodatno porasla nakon što je Lidia pročitala poruku koja je službeno najavila novo spajanje, zbog čega su se mnogi zapitali tko bi se mogao naći u opasnosti.

icon-expand icon-close icon-close Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tajnovita poruka unijela pritisak u vilu

Naime, Lidia je islanderima naglas pročitala obavijest u kojoj je pisalo da ih očekuje novo spajanje te da dobro razmisle koga će odabrati. Pritom je posebno naglašeno da bi njihova odluka trebala biti osoba s kojom zaista žele ostati u vili, što je dodatno pojačalo pritisak na sve one koji još uvijek nisu pronašli stabilan odnos. S obzirom na to da se u vili trenutačno nalazi više djevojaka nego što ima dostupnih partnera, islanderi smatraju da su upravo Lara i Leonarda u najneizvjesnijoj situaciji. Obje se nalaze pred važnom odlukom, no pitanje je hoće li uspjeti pronaći nekoga tko će ih odabrati na nadolazećem spajanju.

icon-expand Gašper, Anja, Alja, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tko ima najlošije karte pred novo spajanje?

Lara je već neko vrijeme u vili bez para. Iako se otvorila mogućnost zbližavanja s Matijom, još uvijek nije jasno jesu li njih dvoje dovoljno kliknuli da bi jedno drugo odabrali na nadolazećem spajanju. Hoće li se među njima razviti nešto više ili će Lara ponovno ostati bez sigurnog mjesta u vili, ostaje za vidjeti. S druge strane, Leonardi je za oko zapeo Luka, no njihov spoj nije prošao onako kako se možda nadala. Nakon što su proveli vrijeme zajedno, postalo joj je jasno da je Luka trenutačno najviše usmjeren na upoznavanje Mili, prema kojoj gaji najviše simpatija. Zbog toga se Leonarda našla u nezavidnoj situaciji jer osoba koja joj se sviđa očito ima druge planove.

icon-expand Stefan, Lara, Mili, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo