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Love Island Adria

Tko glumi ljubav, a tko igra igru za finale? Žestoke optužbe potresle vilu i izdvojile glavne taktičare

Najnovija epizoda donijela je neočekivani preokret i otvorene sumnje u iskrenost pojedinih islandera, dok ostali tvrde da se sve radi samo zbog opstanka u showu

RTL.hr
30.10.2026 22:10

U showu Love Island Adria napetosti među islanderima ne jenjavaju, a nova epizoda Hotliste donijela je otkrivanje novih istina i iskrene komentare o odnosima u vili. 

Leonarda je priznala kako smatra da se Luki sviđa Mili, no nije sigurna jesu li njezini osjećaji jednako iskreni. Ipak, dodala je kako se nada da griješi jer vjeruje da bi njih dvoje mogli ostvariti lijep odnos, dok se s njezinim mišljenjem složio i Matija, istaknuvši da je Mili vrlo teško pročitati.

Lidia i Stefan, Leonarda i Matija, Love Island Adria
Lidia i Stefan, Leonarda i Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Razgovori koji su pokrenuli lavinu optužbi

Nakon razgovora s Draganom, Matija i Leonarda pridružili su se ostalim islanderima i podijelili svoje dojmove. Otvoreno su priznali kako im je žao Luke jer smatraju da mu Mili prema njemu nije iskrena, a Leonarda je potom pokrenula još jednu zanimljivu temu i upitala ostale za koga misle da su najveći taktičari u vili.

Drina, Valentin, Mili, Luka, Love Island Adria
Drina, Valentin, Mili, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Stefan se složio s njihovim sumnjama u Mili te rekao kako je smatra taktičarkom koja je s Lukom u paru samo zato da ne bi morala napustiti vilu. 

Pritom je spomenuo Drinu i Valentina, a s njegovim se mišljenjem složila i Leonarda. Smatraju kako njih dvoje svoj odnos neprestano predstavljaju savršenim, zbog čega sumnjaju da i oni igraju taktičku igru kako bi što dulje ostali u showu i stigli do samoga finala. 

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Love Island Adria

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