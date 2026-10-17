Tko je Anja? Slovenska ljepotica kojoj nisu odoljeli islanderi, a uspjela je rastaviti i najjači par

Ulazak novih lica u vilu showa 'Love Island Adria' redovito donosi preokrete, no rijetko je tko napravio takvu pomutnju kao 27-godišnja Anja iz Slovenije. Njezina pojava već u prvim minutama ostavila je islandere bez teksta, a svi muškarci u vili redom su priznali njezin nesporni šarm i atraktivnost

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Anja je poduzetnica koja se bavi društvenim mrežama i ima vlastiti kozmetički brend. Za sebe kaže da je iznimno direktna, zabavna, dinamična te puna pozitivne energije toliko da organizaciju cijelog putovanja može riješiti u svega sat vremena! Iako mnogi na prvi pogled pretpostave da je umišljena zbog posla kojim se bavi, Anja naglašava kako je u potpunosti opuštena i "normalna" cura. Tri godine živjela je upravo na Tenerifeu, obožava ples, modu, putovanja i aktivan životni stil, a baterije najradije puni u društvu obitelji, prijatelja i svog psa.

icon-expand icon-close icon-close Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a nakon skoro dvije godine samovanja odlučila je ponovno otvoriti srce za ljubav. Istaknula je kako se ne zaljubljuje lako i treba joj vremena da nekoga pusti blizu, no kada se to dogodi, daje se u potpunosti. Prevaru navodi kao stvar preko koje nikada ne bi mogla prijeći, a privlače je ambiciozni, spontani i old-school muškarci koji znaju kako biti pravi džentlmeni.

icon-expand Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Unijela nemir i 'rastavila' Mili i Gašpera

Čim je kročila u vilu, Anja je otkrila da su joj pažnju dok je pratila show izvana privukli Roberto i Valentin, no situacija na terenu ubrzo je krenula u sasvim drugom smjeru. Njezino samopouzdanje i otvoreni flert s Gašperom izazvali su opći potres. Tijekom izazova pod vodopadom i borbe s "dijamantima i zmijama", Anja nije skrivala namjere prema Gašperu, što je dovelo do žestokih okršaja i verbalnog rata s Mili. Unatoč tome što su je pojedine islanderice proglasile "zmijom" i optužile za stvaranje drame, Anja je ostala dosljedna sebi i stavila vlastitu sreću na prvo mjesto.

icon-expand Anja, Love Island Adria FOTO: Instagram