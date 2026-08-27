Tko je atraktivna Poljakinja koja je unijela kaos u 'Love Island'? Zbog nje je nastao pravi rat u vili

Nova sezona britanskog 'Love Islanda' donijela je pregršt uzbuđenja, no ulazak jedne natjecateljice iz Casa Amora promijenio je dinamiku u vili iz temelja

icon-close

Julia Mayska, 26-godišnja agentica osiguranja, postala je glavna tema razgovora nakon što je svojim izravnim pristupom i oštrim jezikom unijela nemir među parove, a posebice zaoštrila odnos s Lolom Deal.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Tko je zapravo Julia?

Julia Majchrzak, kako joj je puno ime, rođena je u Poljskoj, no već neko vrijeme živi i radi u Londonu. Prije ulaska u show, istaknula je kako je njezin jedini cilj pronaći ljubav, ali i da se ne boji drame ako do nje dođe. Svoju je riječ i održala. U vilu ju je doveo Lorenzo Alessi, jedan od originalnih otočana, čime je Julia osigurala svoje mjesto pod suncem, ali i otvorila Pandorinu kutiju sukoba. Opisuje se kao izravna i direktna osoba koja ne okoliša, iako ponekad zna vješto skrivati svoje karte. Upravo je ta kombinacija osobina ono što je istovremeno privuklo i podijelilo gledatelje.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Sukob koji je potresao vilu

Glavni okidač za dramu bio je Julijin odnos sa Seánom 'Fitzyjem' Fitzgeraldom tijekom njegovog boravka u Casa Amoru. Iako se između njih nije dogodilo ništa konkretno, Julia je po povratku u glavnu vilu dovela u pitanje iskrenost njegove veze s Lolom Deal. To je izazvalo bijes bivše policajke Lole, koja je smatrala da je Julia prešla granicu pokušavajući se približiti jedinom muškarcu u vili koji je bio u ekskluzivnoj vezi. Lola nije štedjela riječi. "Moje razočaranje leži u činjenici da nije cijenila to što sam joj rekla da je zauzet", izjavila je nakon izlaska iz showa. "Svaki put kad bi se situacija smirila, ona bi je ponovno pokrenula. Za mene je to bila prisilna drama."

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući