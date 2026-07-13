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Love Island Adria

Tko je fatalna Jasmine? Ljubila je bivšu zvijezdu Arsenala, a sada je ušla u 'Love Island' i očarala milijune

Na Voyo je stigla 13. sezona britanskog 'Love Islanda', a jedna natjecateljica preokrenula je tijek showa. Riječ je o 27-godišnjoj Jasmine Gazizi Müller, poduzetnici koja je svojom inteligencijom, samopouzdanjem i beskompromisnim stavom postala apsolutna miljenica publike i viralna senzacija

RTL.hr
13.07.2026 18:00

Jasmine je od početka dala do znanja da ne igra po tuđim pravilima. Nije se ustručavala suprotstaviti muškarcima, a gledatelje je osvojila kada je partneru Lorenzu Alessiju, koji ju je nazvao "promiskuitetnom", odlučno objasnila zašto je to neprihvatljivo. Njezino propitivanje dvostrukih standarda u vili donijelo joj je status ikone showa. "Mnogi od vas ovdje nisu navikli na žene s jakim mišljenjem i to se vidi", poručila im je, a njezine su izjave odjeknule mrežama.

Jasmine, Love Island UK
Jasmine, Love Island UK FOTO: RTL

Od Dubaija do veze s bivšim igračem Arsenala

Prije ulaska u vilu, Jasmine, rođena u Dubaiju, a danas stanovnica Londona, izgradila je zavidnu karijeru. Sa sestrom Isabellom vodi modni brend "Mahila Intimates", a poznata je i kao influencerica na TikToku. 

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Njezino multikulturalno podrijetlo - indijsko, dansko, američko i iransko - pridonosi njezinoj intrigantnoj pojavi. Ipak, javnost je najviše zaintrigirala njezina prošlost. U showu je otkrila vezu s poznatim sportašem, a mediji su potvrdili da je riječ o bivšem nogometašu Arsenala, Héctoru Bellerínu. Za njega kaže da su imali "zdravu i lijepu vezu" i da su ostali u dobrim odnosima.

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