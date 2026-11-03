Tko je izgradio najčvršću priču? Tri dana do proglašenja pobjednika 'Love Island Adria'

Odbrojavanje do velikog finala ušlo je u samu završnicu, a na preostalim islanderima je da prežive posljednje emotivne pritiske prije proglašenja pobjednika

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Dijele nas svega tri dana od trenutka kada će gledatelji saznati koji će par ponijeti titulu pobjednika prve sezone Love Island Adria. Pred islanderima su bili tjedni ispunjeni dramatičnim obratima, napetim re-coupling susretima, suzama, ali i dubokim emocijama. Sada je red da se podvuče crta i analizira tko je u vili uspio izgraditi priču koja miriše na pobjedu te kome publika predviđa najsvjetliju budućnost izvan dating show okvira.

Analiza preostalih parova: Tko drži sve adute u rukama?

Mili i Luka

Njihova priča zasigurno je jedna od najintenzivnijih u završnici showa. Nakon što su prošli kroz turbulentna razdoblja, traženje pravog puta i usporedbe s bivšim partnerima, Mili i Luka doživjeli su potpuni procvat. Provedena noć pod plahtama i iskrena priznanja pred ostalim islanderima otvorili su im put do službene veze. Iako su u samom finišu ušli u stabilne vode, njihova strast i dinamika drže publiku u potpunoj neizvjesnosti pred samo finale.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony i Alja

Njihov odnos obilježio je preokret u trenutku kada su mnogi smatrali da su karte u vili već podijeljene do kraja. Iako je Anthony na početku gradio turbulentnu priču s Larom, ulazak Alje donio je potpunu promjenu. Alja je jasno postavila svoje uvjete, a Anthony je odlučio riješiti sve dileme i posvetiti se isključivo njoj. Unatoč povremenim sumnjama islandera i emotivnim testovima na izazovima, njihova komunikacija rasla je iz dana u dan, zbog čega ih mnogi u vili i izvan nje vide kao glavne favorite za pobjednički tron.

icon-expand Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper i Anja

Priča Anje i Gašpera jedna je od stabilnijih u završnici showa. Nakon što su prebrodili nesuglasice i izašli iz sjene prošlih odnosa, izrasli su u par kojem islanderi otvoreno predviđaju dugovječan život i izvan vile. Od opuštenih razgovora o braku do urnebesnih pregovora oko planiranja obitelji i broja djece tijekom roditeljskog izazova, Anja i Gašper na kraju su pokazali zrelost, smirenost i uzajamno povjerenje.

icon-expand Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Drina i Valentin

Bilo da se radi o njihovim romantičnim trenucima ili izlascima izvan vile, ovaj dvojac bio je nepokolebljiv stup vile od samog početka. Valentin je još u ranijim fazama proglasio Drinu svojim idealnim tipom, a njihov se odnos s vremenom pretvorio u čvrstu i stabilnu cjelinu. Unatoč povremenim kritičkim komentarima islandera na račun njihove dinamike, Drina i Valentin pred kamerama su otvoreno ušli u zrelu fazu i uživaju u svakom trenutku.

icon-expand Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Matija i Leonarda

Ulaskom u vilu kao bombshelli pri samom kraju showa, Matija i Leonarda našli su se u specifičnoj poziciji. Iako su svjesni da nemaju tjedne zajedničkog staža kao ostali parovi, brzo su uspostavili savez te dane provode u detaljnom analiziranju stanja i odnosa u vili. Među njima ne nedostaje razmirica i nesuglasica – karakterno su u mnogočemu različiti i ne ustručavaju se to pokazati u otvorenim raspravama. Ipak, unatoč iskrama i dozi suzdržanosti kad je u pitanju duboka romantika, Matija i Leonarda u svakom trenutku čuvaju leđa jedno drugome, pokazujući da se na njih u završnici itekako može računati.

icon-expand Leonarda i Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo