Tko je Mica Harris, zvijezda 'Love Islanda'? U rodu je s premijerkom Barbadosa i pokojnom glumicom iz 'Mućki'

Dok iščekujete 'Love Island Adria', na platformi Voyo još uvijek možete pratiti britansku verziju . Gledatelje je u trinaestoj sezoni posebno oduševila natjecateljica Mica Harris.

Mica dolazi iz obitelji duboko ukorijenjene u politici. Njezina teta je Mia Mottley, aktualna i prva žena na čelu vlade Barbadosa. Micin djed i pradjed također su bili istaknute ličnosti na političkoj sceni ovog karipskog otoka. No, njezina veza s javnim životom seže i u svijet zabave. Prva rođakinja njezine majke bila je pokojna Eva Mottley, najpoznatija po ulozi Corinne, supruge Denzila Tulsera u kultnoj britanskoj seriji 'Mućke' .

Preko tete je upoznala i Rihannu. Naime, ispričala je kako ju je teta jednom iznenadila posjetom kući u kojoj je Rihanna boravila na Barbadosu.

Micin put u 'Love Islandu' obilježen je romansom sa Samrajom Toorom. U vilu je ušla prvog dana i odmah se povezala s njim. Njihova veza puna je uspona i padova, te konstantno privlači pozornost gledatelja.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!