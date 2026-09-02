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Love Island Adria

Tko je Mica Harris, zvijezda 'Love Islanda'? U rodu je s premijerkom Barbadosa i pokojnom glumicom iz 'Mućki'

U trinaestoj sezoni britanskog 'Love Islanda', među natjecateljima koji su tražili pravu ljubav u raskošnoj španjolskoj vili, posebno se istaknula Mica Harris. Ova 21-godišnja studentica s Barbadosa, koja trenutno živi u Londonu, brzo je osvojila simpatije gledatelja, no nije samo njezina vedra osobnost privukla pažnju, već i njezino nevjerojatno obiteljsko naslijeđe koje seže do samog vrha svjetske politike

RTL.hr
02.09.2026 18:00

Dok iščekujete 'Love Island Adria', na platformi Voyo još uvijek možete pratiti britansku verziju. Gledatelje je u trinaestoj sezoni posebno oduševila natjecateljica Mica Harris. 

Mica Harris, Love Island UK
Mica Harris, Love Island UK FOTO: Instagram

Mica dolazi iz obitelji duboko ukorijenjene u politici. Njezina teta je Mia Mottley, aktualna i prva žena na čelu vlade Barbadosa. Micin djed i pradjed također su bili istaknute ličnosti na političkoj sceni ovog karipskog otoka. No, njezina veza s javnim životom seže i u svijet zabave. Prva rođakinja njezine majke bila je pokojna Eva Mottley, najpoznatija po ulozi Corinne, supruge Denzila Tulsera u kultnoj britanskoj seriji 'Mućke'.

Teta ju upoznala s Rihannom

Preko tete je upoznala i Rihannu. Naime, ispričala je kako ju je teta jednom iznenadila posjetom kući u kojoj je Rihanna boravila na Barbadosu.

Micin put u 'Love Islandu' obilježen je romansom sa Samrajom Toorom. U vilu je ušla prvog dana i odmah se povezala s njim. Njihova veza puna je uspona i padova, te konstantno privlači pozornost gledatelja.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

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Love Island Adria

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