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Love Island Adria

Tko je Mili, djevojka koja je podigla najveću prašinu u 'Love Islandu Adria'? Njezina veza s Gašperom izaziva lavinu reakcija

Od samog trenutka kada je kročila u vilu reality showa 'Love Island Adria', Mili se nametnula kao jedna od najupečatljivijih, ali i najkomentiranijih kandidatkinja showa

RTL.hr
09.10.2026 08:00

U vili u kojoj mnogi kalkuliraju s opcijama i taktički biraju partnere, Mili se od samog početka izdvojila kao kandidatkinja koja sve svoje emocije – i pozitivne i negativne – nosi na dlanu. Njezin britak jezik i spremnost da svakome u oči kaže točno ono što misli brzo su je uveli u težište svih ključnih zbivanja u kući.

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Bilo da je riječ o obrani vlastitih stavova pred curama u sobi za uljepšavanje ili otvorenom raščišćavanju računa za crnim stolom, Mili ne pristaje na kompromise. Upravo ta njezina nefiltrirana reakcija osvojila je dio publike koji u njoj vidi najautentičniju Islandericu, dok drugi iz dana u dan analiziraju svaki njezin korak.

Mili, Love Island
Mili, Love Island FOTO: Voyo

Od prvog dana strastveni i zaljubljeni, a onda je Anja posijala prve sumnje...

Njezino dosadašnje putovanje u vili nemoguće je promatrati odvojeno od Gašpera. On i Mili su originalni par koji od samog početka showa gradi svoj odnos – od prvog dana među njima su sijevale opasne iskre, a njihova strast i zaljubljenost bile su očite svima u kući. Delovali su nesalomljivo sve dok se nije dogodio prvi veliki preokret.

Gašper i Mili, Love Island Adria
Gašper i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prva ozbiljna pukotina i val sumnje u Mili su se probudili kada joj je Anja otvoreno poručila da je Gašper – nelojalan. Ta je tvrdnja posijala crv sumnje koji je Mili natjerao da počne preispitivati svaki njegov potez, što je dovelo do niza teških razgovora, emotivnih drama i burnih okršaja. Dodatno ulje na vatru dolili su i izazovi u kojima je publika u dva navrata poslala signale da u njihovom odnosu nešto ne štima.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Unatoč optužbama za nelojalnost, sumnjama i komentarima s društvenih mreža, pokazalo se da je povezanost između njih dvoje ipak jača od svih prepreka. Kako je Mili nedavno sama otkrila prijateljicama u vili, ključni trenutak za njezino popuštanje bili su upravo mali, svakodnevni znakovi pažnje:

"Puno mi znači što mi je, čak i u trenucima kada sam bila najljuća na njega i odbijala ga uopće pogledati, i dalje spremao ručak i kuhao kavu. To sam doživjela kao jasan dokaz njegove pažnje i truda", otkrila je Mili pred curama.

Taj je potez vodio do velikog emotivnog preokreta u kojem je Mili presjekla sve dileme te pred Gašperom izgovorila priznanje koje je potvrdilo njezinu potpunu predanost:

"Osjećaji koje sam stvorila prema tebi su sada već toliko jaki da apsolutno nitko tko se možda pojavi ovdje ne može probuditi moj interes!"

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Upozorenja prijateljica i podijeljena javnost

Iako su Mili i Gašper proslavili novo pomirenje strastvenim poljupcem i povratkom na stare "zaljubljene" staze, ostale djevojke u vili ne skrivaju zabrinutost. Prijateljice je neprestano podsjećaju na Gašperove reakcije i Anjine ranije opaske o nelojalnosti, savjetujući joj da zadrži barem dozu opreza i ne srlja prebrzo.

Gledatelji na društvenim mrežama ostaju potpuno podijeljeni: dok jedni navijaju za njihov opstanak i smatraju ih najistinskijim parom sezone koji je preživio sve oluje, drugi predviđaju nove potrese čim u vilu kroči neko novo lice.

Jedno je sigurno – Mili je djevojka koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Hoće li njezina srčanost i ljubav prema Gašperu izdržati sve testove i nove izazove u vili, doznat ćemo u novim epizodama showa 'Love Island Adria' na platformi Voyo!

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Love Island Adria

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