Tko je tajanstveni frajer? Ove dvije Islanderice već su mu na meti: 'Još se nismo upoznali, ali...'

Tek što su se strasti malo smirile nakon emotivnog rastanka, suza i dramatičnog izbacivanja, produkcija priprema novi opasni preokret, a potencijalni novi bombshell već je opasno pikirao dvije zauzete djevojke!

Dok su se parovi pokušavali opustiti i zaboraviti na napetosti od prethodne večeri, na mobitele je stigla obavijest koja je zaledila prisutne. Novi muški natjecatelj uskoro ulazi u vilu, a svoje je namjere dao do znanja odmah porukom upućenom izravno Drini i Loren!

Misteriozni frajer uopće nije skrivao zašto dolazi na otok, a njegove riječi unijele su opći nemir među castere:

"Još se nismo upoznali, ali to će se uskoro promijeniti. Veselim se vremenu koje ćemo provesti zajedno."