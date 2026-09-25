Tko je tajanstveni frajer? Ove dvije Islanderice već su mu na meti: 'Još se nismo upoznali, ali...'

Tek što su se strasti malo smirile nakon emotivnog rastanka, suza i dramatičnog izbacivanja, produkcija priprema novi opasni preokret, a potencijalni novi bombshell već je opasno pikirao dvije zauzete djevojke!
Drina i Loren prve na udaru novog 'bombshella'
Dok su se parovi pokušavali opustiti i zaboraviti na napetosti od prethodne večeri, na mobitele je stigla obavijest koja je zaledila prisutne. Novi muški natjecatelj uskoro ulazi u vilu, a svoje je namjere dao do znanja odmah porukom upućenom izravno Drini i Loren!
Misteriozni frajer uopće nije skrivao zašto dolazi na otok, a njegove riječi unijele su opći nemir među castere:
"Još se nismo upoznali, ali to će se uskoro promijeniti. Veselim se vremenu koje ćemo provesti zajedno."
Djevojke u vili nisu skrivale iscrpljenost stalnim preokretima, pa su kroz šalu i očaj zavapile da ih produkcija više poštedi jer ih novi gosti na imanju izbacuju iz ravnoteže i prijete uništiti sve do sada izgrađene odnose.
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