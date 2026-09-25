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Love Island Adria

Tko je tajanstveni frajer? Ove dvije Islanderice već su mu na meti: 'Još se nismo upoznali, ali...'

Mir i tišina u vili 'Love Islanda Adria' trajali su tek nekoliko trenutaka!

RTL.hr
25.09.2026 10:00

Tek što su se strasti malo smirile nakon emotivnog rastanka, suza i dramatičnog izbacivanja, produkcija priprema novi opasni preokret, a potencijalni novi bombshell već je opasno pikirao dvije zauzete djevojke!

Drina i Loren prve na udaru novog 'bombshella'

Dok su se parovi pokušavali opustiti i zaboraviti na napetosti od prethodne večeri, na mobitele je stigla obavijest koja je zaledila prisutne. Novi muški natjecatelj uskoro ulazi u vilu, a svoje je namjere dao do znanja odmah porukom upućenom izravno Drini i Loren!

Misteriozni frajer uopće nije skrivao zašto dolazi na otok, a njegove riječi unijele su opći nemir među castere:

"Još se nismo upoznali, ali to će se uskoro promijeniti. Veselim se vremenu koje ćemo provesti zajedno."

Loren, Love Island Adria
Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Djevojke u vili nisu skrivale iscrpljenost stalnim preokretima, pa su kroz šalu i očaj zavapile da ih produkcija više poštedi jer ih novi gosti na imanju izbacuju iz ravnoteže i prijete uništiti sve do sada izgrađene odnose.

Tko je tajanstveni frajer koji stiže na Tenerife, hoće li uspeti razdvojiti Drinu ili Loren od njihovih partnera? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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