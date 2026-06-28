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Love Island Adria

Tko je Toni Laites? Zgodna brineta koja je promijenila 'Love Island' zauvijek

Toni je pobjednica najpopularnije sezone britanskog 'Love Islanda' u povijesti

RTL.hr
28.06.2026 18:00

Antonia Toni Laites (25) prva je Amerikanka koja je pobijedila u 12. sezoni britanskog 'Love Islanda'. Izravnošću i beskompromisnim stavom podijelila je gledatelje, no njezina sirova autentičnost na kraju je osvojila srca publike.

Put do pobjede nije bio lak

Njezin boravak u vili bio je turbulentan. Ušla je kao "bombshell" da unese pomutnju, a put su joj obilježili ljubavni trokuti i sukobi. Njezina veza s Cacherelom "Cachom" Mercerom, s kojim je pobijedila, bila je puna uspona i padova. Nije se ustručavala reći što misli, što joj je priskrbilo i obožavatelje i kritičare koji su je smatrali djetinjastom, ali istovremeno i iznimno duhovitom.

Toni, Love Island UK
Toni, Love Island UK FOTO: Instagram

Prijateljstvo kao prava nagrada

Ipak, ono što je definiralo njezino iskustvo bilo je čvrsto prijateljstvo sa Shakirom Khan i Yasmin Pettet. Trio, prozvan "narodnim princezama", postao je simbol ženske podrške u vili. Njihova povezanost bila je protuteža drami, a međusobna odanost pokazala se kao najveća pobjeda sezone. "Pronašle smo mir jedna u drugoj jer smo prihvatile ono što jesmo", izjavila je Laites.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Krah ljubavi nakon osam mjeseci

Iako su Toni i Cach napustili vilu kao pobjednici, njihova veza nije izdržala. Nakon osam mjeseci par je prekinuo. Mediji navode da je posljednji udarac vezi bila žestoka svađa na dodjeli BRIT Awardsa, nakon koje su događaj napustili odvojeno. Ubrzo su odlučili krenuti svatko svojim putem, na veliko razočaranje obožavatelja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Toni Laites ostavila je neizbrisiv trag. Njezina sezona smatra se jednom od najuspješnijih, a ona je postala sinonim za natjecateljicu koja se ne boji biti svoja. Danas sa Shakirom i Yasmin vodi popratnu emisiju "Love Island: The Debrief", emisiju u kojoj komentiraju novu, 13. sezonu 'Love Islanda'.

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Love Island Adria

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