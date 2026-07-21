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Love Island Adria

Tko je zgodna detektivka koja je pronašla ljubav u 'Love Islandu UK' i zašto je njeno zanimanje zbunilo gledatelje

Ovogodišnja sezona britanskog 'Love Islanda' donijela je brojna uzbuđenja, a u središtu pozornosti našao se jedan par - Lola Deal i Sean 'Fitzy' Fitzgerald

RTL.hr
21.07.2026 20:00

Ova 28-godišnja brineta iz Kenta od prvog je dana privukla pažnju, kako svojim izgledom, tako i neobičnim zanimanjem. U vilu je ušla kao detektivka, no njena romansa s učiteljem Seanom brzo je zasjenila sve ostalo, a njihova veza postala je jedna od najčvršćih u showu.

Lola, Love Island UK
Lola, Love Island UK FOTO: RTL

Misterij zanimanja koje je podiglo prašinu

Iako se predstavila kao detektivka, što je ponovljeno nekoliko puta tijekom emisije, gledatelji su ostali zbunjeni. Mnogi su se na društvenim mrežama pitali kako je uspjela dobiti slobodno vrijeme od tako zahtjevnog posla za višetjedno snimanje reality showa. "Kako je, zaboga, policijska detektivka dobila godišnji odmor za Love Island?" bio je samo jedan od komentara. Istina je, međutim, da Lola više ne radi u policiji. 

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Posao je napustila prije ulaska u vilu, a kao glavni razlog navela je poteškoće u usklađivanju privatnog i poslovnog života. "Provela sam ondje najbolje vrijeme, imala sam najbolji tim. Ali mislim da sam se, što se tiče mene i mog života, mučila", otkrila je medijima. Naglasila je da nije dala otkaz zbog showa, već je taman bila pri kraju s tim poslom i planirala tražiti nešto novo. "Onda sam, srećom, primljena u show pa nisam morala ažurirati životopis, što je bilo divno", dodala je. Iako se ne planira vratiti detektivskom poslu zbog napornog rasporeda, ne isključuje mogućnost povratka u kriminalistički sektor ako pronađe posao s radnim vremenom "od devet do pet".

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Ljubav koja je planula od prvog dana

Lola i Sean spojeni su već prvog dana i kemija je bila očita. Iako je imala priliku upoznati druge muškarce, Lola je priznala da je cijelo vrijeme samo jedva čekala vratiti se u krevet i nastaviti razgovarati sa Seanom. Njihova veza brzo je postala ozbiljna, a već nakon dva tjedna izjavili su si ljubav.

Hoće li njihova ljubav preživjeti, ne propustite pogledati u novoj sezoni 'Love Islanda UK' na platformi Voyo.

A usudiš li se zaljubiti? Prijave za Love Island Adria kao i casting traju cijelo ljeto, čekamo da se prijaviš i započneš svoju avanturu života. Prijavi se na linku: PRIJAVA.

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