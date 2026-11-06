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Love Island Adria

Tko pobjeđuje u Love Island Adria? Večeras veliko finale popularnog showa - od 20 sati na platformi Voyo

Avantura na Tenerifeu dolazi svome kraju, a osmero finalista uskoro napušta Love Island Adria vilu. Ostalo je još nekoliko sati do kraja popularnog dating showa, a u finalu su Drina i Valentin, Alja i Anthony, Anja i Gašper te Mili i Luka

RTL.hr
06.11.2026 14:57

Tko odnosi pobjedu u Love Island Adria? Osmero kandidata broji svoje posljednje sate na Tenerifeu, dok se brojni obožavatelji showa pitaju samo jedno - tko odnosi pobjedu? U finalu popularnog dating showa su Drina i Valentin, Alja i Anthony, Anja i Gašper te Mili i Luka. Ne propustite finale Love Island Adria - od 20 sati na platformi Voyo!

Avantura na Tenerifeu dolazi svome kraju, a osmero finalista uskoro napušta Love Island Adria vilu. Ostalo je još nekoliko sati do kraja popularnog dating showa, a u finalu su Drina i Valentin, Alja i Anthony, Anja i Gašper te Mili i Luka. Gledatelji će pobjednike doznati večeras - od 20 sati na platformi Voyo!

Love Island Adria, finalisti
Love Island Adria, finalisti FOTO: RTL

Ljubav, prijateljstvo, neočekivani obrati - obilježili su prvu sezonu iznimno popularnog dating showa, koji je ove godine osvojio gledatelje platforme Voyo. Uzbudljive ljubavne priče pratili su u dahu, a potom odlučili i o pobjednicima showa. Tko je pobijedio i odnio nagradu od 50 tisuća eura - gledatelji doznaju večeras!

Već sutra, kandidati prve sezone showa Love Island Adria slijeću u Zagreb poslije 21 sat, a njihov doček gledatelji mogu pratiti uživo na platformi Voyo. Kandidati će biti dostupni i za Meet&Greet s obožavateljima showa - u zračnoj luci Franjo Tuđman.

Doček kandidata ne propustite sutra od 21 sat uživo na platformi Voyo!

Prva sezona showa uspješno je privedena kraju, svega par sati dijeli nas od imena pobjednika, a prijave za novu sezonu već su otvorene na rtl.hr/prijave!

love island adria
Love Island Adria

Finalisti 'Love Island Adria' u subotu slijeću u Zagreb: Doček pratite uživo na Voyo

Love Island Adria

Anja i Gašper usklađeni u bijelom uoči velikog finala: 'Odabrali smo teži put, ali...'

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