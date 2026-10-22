Toni iz 'Love Island Adria' stigao u Zagreb! Imao je poseban povod za slavlje: 'Hvala od srca, ne stignem svima odgovoriti'

Nakon što je u posljednjim, iznimno dramatičnim eliminacijama zajedno s Anamarijom napustio Love Island Adria vilu, Toni se vratio u Hrvatsku gdje ga je dočekao poseban povod za slavlje.
Naime, po samom dolasku u Zagreb, Toni je proslavio svoj 20. rođendan. Povodom ulaska u dvadesete, priredio je pravu zabavu te partijao s društvom u jednom poznatom zagrebačkom klubu.
'Ne stignem svima odgovoriti, ima previše poruka'
Nakon burne noći i velikog broja pristiglih reakcija na njegov boravak u showu, ali i rođendanskih želja, Toni se odlučio osobno obratiti svojim pratiteljima putem kratkog videozapisa.
Vidno raspoložen i zahvalan na svojoj podršci, uputio je emotivnu poruku svima koji su pratili njegov put u vili:
"Ovaj video snimam da se zahvalim svima koji su mi čestitali rođendan, hvala svima na podršci. Ne mogu svima odgovoriti u DM na poruke, ne stignem, ima previše poruka... Ali stvarno vam od srca zahvaljujem", poručio je slavljenik Toni.
Od ulaska s trio 'bombshellima' do povratka zbog publike
Podsjetimo, Tonijev boravak na Tenerifeu bio je sve samo ne običan. U show je prvi put zakoračio u sklopu spektakularnog ulaska trojice muških 'bombshella', no prilikom prvog odabira islanderica, u vili je odlukom djevojaka ostao samo Nikola.
Ipak, gledatelji nisu zaboravili iskrene i preslatke razgovore koje je Toni na samom početku ostvario s Larom. Kemija i simpatije koje su se tada osjetile potaknule su publiku da ga poželi natrag, pa se Toni ubrzo vratio u vilu kao ogromno iznenađenje za sve islandere, a posebice za Laru.
Iako su mnogi navijali za njihov ljubavni procvat, njihov odnos nakon povratka ipak nije potrajao. Toni je u nastavku showa nastojao biti maksimalno iskren te otvoriti prostor za nove emocije i odnose s ostalim djevojkama, no sreća u ljubavi ovoga mu puta na Tenerifeu nije u potpunosti izašla ususret.
Unatoč ispadanju tik pred samu završnicu, čini se da je Toni u vanjskom svijetu osvojio brojne simpatije i navijače koji ga prate u svakom novom koraku!
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.