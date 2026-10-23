Toni nakon izlaska iz 'Love Island Adria': 'Žao mi je Lare, nadam se da će mi nekad oprostiti'

Toni je napustio vilu showa 'Love Island Adria', no iza sebe je ostavio trag natjecatelja koji je svojom iskrenošću i mladenačkom energijom osvojio brojne simpatije gledatelja i publike na društvenim mrežama

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Tonijev put u showu od samog je početka bio dinamičan. U vilu je stigao kao jedan od trojice bombshell momaka, no prilikom prvog izglasavanja islanderice su odlučile da u vili ostaje Nikola. Ipak, prvi razgovori i simpatične reakcije između njega i Lare privukli su ogromnu pažnju gledatelja. Bili su toliko preslatki da je publika svojim glasovima odlučila vratiti Tonija u vilu i pružiti mu drugu šansu za ljubav.

icon-expand icon-close icon-close Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako su Toni i Lara pokušali razviti romansu, odnos nije završio kako su planirali. Unatoč trudu da pronađe pravu partnericu i izgradi svoju priču u vili, Toni se suočio s brojnim izazovima i naposljetku dočekao eliminaciju. Gledatelji na društvenim mrežama uvelike ističu kako je simpatičan i iskren dečko te da nije zaslužio lošiji tretman pojedinih islandera.

icon-expand Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Žao mi je Lare, nadam se da ćemo biti prijatelji'

Nakon napuštanja vile, Toni je u iskrenom intervjuu progovorio o svemu što se događalo i otvoreno priznao za čime najviše žali. "Ne naravno, nikog ne mrzim, svi su mi jednaki. Sve volim u vili, to je sve dio showa", poručio je Toni na samom početku. Osvrnuo se i na glasanje te je li očekivao da će ostali izglasati njegovog suparnika Nikolu: "Da, očekivao sam jer je on bolji s tim drugim curama, a ja sam više dobar s Anjom i Aljom. To je bilo očekivano."

icon-expand Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Najviše žali ipak zbog narušenog odnosa s Larom: "Naravno da mi je krivo to s Larom što se desilo. Nisam razmišljao kad sam nešto napravio, to mi je jako žao. Žao mi je nje, nadam se da će mi nekad oprostiti i da ćemo biti prijatelji."

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Što s Aljom i Anthonyjem?