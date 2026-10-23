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Love Island Adria

Toni nakon izlaska iz 'Love Island Adria': 'Žao mi je Lare, nadam se da će mi nekad oprostiti'

Toni je napustio vilu showa 'Love Island Adria', no iza sebe je ostavio trag natjecatelja koji je svojom iskrenošću i mladenačkom energijom osvojio brojne simpatije gledatelja i publike na društvenim mrežama

RTL.hr
23.10.2026 16:00

Tonijev put u showu od samog je početka bio dinamičan. U vilu je stigao kao jedan od trojice bombshell momaka, no prilikom prvog izglasavanja islanderice su odlučile da u vili ostaje Nikola. Ipak, prvi razgovori i simpatične reakcije između njega i Lare privukli su ogromnu pažnju gledatelja. Bili su toliko preslatki da je publika svojim glasovima odlučila vratiti Tonija u vilu i pružiti mu drugu šansu za ljubav.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako su Toni i Lara pokušali razviti romansu, odnos nije završio kako su planirali. Unatoč trudu da pronađe pravu partnericu i izgradi svoju priču u vili, Toni se suočio s brojnim izazovima i naposljetku dočekao eliminaciju. Gledatelji na društvenim mrežama uvelike ističu kako je simpatičan i iskren dečko te da nije zaslužio lošiji tretman pojedinih islandera.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Žao mi je Lare, nadam se da ćemo biti prijatelji'

Nakon napuštanja vile, Toni je u iskrenom intervjuu progovorio o svemu što se događalo i otvoreno priznao za čime najviše žali.

"Ne naravno, nikog ne mrzim, svi su mi jednaki. Sve volim u vili, to je sve dio showa", poručio je Toni na samom početku.

Osvrnuo se i na glasanje te je li očekivao da će ostali izglasati njegovog suparnika Nikolu:

"Da, očekivao sam jer je on bolji s tim drugim curama, a ja sam više dobar s Anjom i Aljom. To je bilo očekivano."

Toni, Love Island Adria
Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Najviše žali ipak zbog narušenog odnosa s Larom:

"Naravno da mi je krivo to s Larom što se desilo. Nisam razmišljao kad sam nešto napravio, to mi je jako žao. Žao mi je nje, nadam se da će mi nekad oprostiti i da ćemo biti prijatelji."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Što s Aljom i Anthonyjem?

Toni je ranije spomenuo kako mu je Alja zanimljiva, iako mu je Anthony u vili bio najbolji prijatelj. Na pitanje bi li ipak pokušao nešto s njom, dao je vrlo jasan odgovor u duhu showa:

"Pa da on završi s Aljom, naravno da bih pokušao nešto. Mislim, to je isto show, to je Love Island i trebaš pokušavati sa svakom osobom", zaključio je Toni.

Iako je njegov boravak u vili završen, nema sumnje da je Toni ostavio snažan dojam na gledatelje koji mu predviđaju veliku podršku i izvan showa.

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